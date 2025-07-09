Уксус — одна из самых главных составляющих для заготовки овощей на зиму / © Pixabay

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Начался сезон заготовки овощей на зиму. Чтобы овощи, салаты и другие продукты хорошо хранились и были вкусными, нужно добавлять правильные ингредиенты. Это касается и уксуса, ведь есть его виды, которые лучше не добавлять в банки — продукты будут безвкусными и долго не будут храниться.

Для консервации обычно используется белый уксус 9%, но можно использовать продукт с кислотностью 5–6%. Можно добавлять в заготовки винный, бальзамический, яблочный и рисовый уксус соответствующей кислотности.

Нельзя использовать для консервирования белый уксус 4% — такая консервация не будет долго храниться.

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Продукты, законсервированные с использованием 4% уксуса, следует употреблять в течение нескольких дней и хранить в холодильнике. В противном случае они могут быстро испортиться.

Для надежной консервации лучше использовать уксус с кислотностью 5-6%, а лучше — 9%.

Обычно производитель информацию о проценте кислотности указывает на этикетке, поэтому перед покупкой следует внимательно ее прочесть.

Чем заменить уксус для консервации

Если вы не любите добавлять уксус в консервацию, его следует заменить лимонной кислотой — одной чайной ложки будет достаточно на трехлитровую банку. Также можно использовать лимонный сок. На литровую банку консервации нужно выжать пол лимона.

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Ранее мы писали, полезны ли консервированные овощи и фрукты. Больше об этом читайте в новости.