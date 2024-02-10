Вот так наши предки называли внебрачных детей: полный перечень украинских фамилий

Среди большого количества украинских фамилий есть и такие, которые наши предки давали внебрачным детям.

Интересно, что наши предки с особым вниманием подходили к созданию родовых имён для незаконнорожденных детей. Имя во время крещения малышу давали за святцами, а вот отчество он получал от своего крестного отца.

Чаще внебрачным детям давали такие фамилии: Крывдюк, Крывтюк или Покровтюк. Однако они не сохранились по сей день.

Если отец признавал ребенка, то он мог изменить свою фамилию на его родовое имя.

Также иногда исключение из правил делалось для новорожденному в том случае, когда отец девушки, родившей младенца, давал согласие на передачу внуку или внучке его фамилии.

Часто родовые имена давали по имени матери. Так образовались: Катренко, Настенко, Маруняк, Марусяк, Марунчак, Марияш, Маланчук, Маланюк, Фещин, Паращук, Олянчин, Катеринюк, Гануляк, Мотренко и другие.

Бывало и такое, что ребенку давали сокращенное имя мужа, которого считали его отцом. К примеру, если мужчина был Четвертинский, то ребенок становился Вертинский. Если Калитовский, то ребенку давали родовое имя Литовский и т.д.

Читайте также: