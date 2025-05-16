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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Пойдет ли Путин снова на Киев: тарологиня шокировала сценариями

Известная украинская тарологиня заявила о потенциальной угрозе изнутри страны.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Таролог Яна Пасинкова предупредила об угрозах изнутри: внутренний мятеж или повторение крымского сценария

Таролог Яна Пасинкова предупредила об угрозах изнутри: внутренний мятеж или повторение крымского сценария

Россия накапливает войска для нового наступления, которое может дойти до пригородов Киева.

Свое видение ситуации озвучила и тарологиня Яна Пасынкова на своем YouTube канале.

Она указывает на потенциальный внутренний сценарий развития событий в Украине.

«Есть конкретный человек или ведомство, которое работает, мягко говоря, не в нашу победу. Они ждут команды», — отметила она

По словам Пасынковой, в потенциальном плане противника два направления:

  • первый — это попытка организовать внутренний мятеж или другую форму дестабилизации,

  • второй — повторение «крымского сценария» с призывом на помощь извне, как это уже было с так называемыми «ЛНР» и «ДНР».

«Такие планы — пусть не сбываются», — подытожила тарологиня.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, украинская ведьма Мария Тиха считает, что Россия не готова к мирным переговорам. Российский диктатор Путин не желает окончания войны.

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