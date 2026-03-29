Война в Иране возрождает забытый вид путешествий — выбирающие туристы

из-за войны на Ближнем Востоке растет спрос на морские путешествия

Обострение конфликта на Ближнем Востоке все более ощутимо влияет на международные путешествия и может изменить баланс сил на туристическом рынке в пользу круизов.

Об этом говорится в материале Telegraph.

Даже тем, кто не оказался среди тысяч путешественников, застрявших в Дубае, очевидно, что ситуация вокруг Ирана серьезно нарушает логистику перелетов и туристические маршруты. Из-за рисков безопасности авиакомпании меняют маршруты или отменяют рейсы, а популярные направления становятся менее доступными», — пишут авторы.

На этом фоне круизные поездки могут получить преимущество. Одной из их ключевых особенностей является гибкость. Лайнеры способны изменять маршрут даже во время путешествия, минуя опасные зоны. Это позволяет снизить риски для туристов и сохранять стабильность отдыха.

Круизы снова популярны

Круизная индустрия, ранее понесшая серьезные потери из-за пандемии COVID-19, ограничения захода в порты и волну критики, сейчас имеет шанс восстановить позиции. Несмотря на репутационные проблемы последних лет, спрос на морские путешествия может увеличиться именно из-за нестабильности в регионах, куда обычно летают туристы.

Эксперты отмечают, что в условиях геополитического напряжения путешественники все чаще обращают внимание на более безопасные и предсказуемые варианты отдыха. И круизы, позволяющие оперативно реагировать на изменения ситуации, могут стать одним из таких вариантов.

Напомним, американские моряки и морские пехотинцы на Ближнем Востоке прибыли в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) на борту десантного корабля USS Tripoli.

Также известно, что США приняли решение усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке, отправив дополнительные подразделения морской пехоты.