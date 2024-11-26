Пышные японские оладки-суфле – настоящий кулинарный хит, который готовится легко и быстро

Такой простой, но изысканный десерт обязательно понравится всей семье.
Японские оладки-суфле очень высокие и имеют пышную воздушную текстуру, они похожи на мини-бисквиты. Обычно эти оладки поднимаются в высоту до 4-5 сантиметров. Если следовать пошаговым инструкциям, даже новички в кулинарии смогут приготовить этот японский десерт.
Какие секреты приготовления японских оладок
- Приготовление на медленном огне. Так как тесто приподнимается очень высоко, огонь должен быть медленным, чтобы оладки приготовились внутри. На выпекание одной партии оладок уходит около 10-15 минут.
- Добавьте воду в сковороду к оладкам и накройте крышкой. Не стоит пропускать этот шаг. По рецепту нужно насыпать столовую ложку воды на горячую сковородку, когда будут выпекаться оладки, и быстро накрыть крышкой. Вода превратится в пар, который горячее сухого воздуха, поэтому блины будут хорошо выпекаться и зарумянятся, как в духовке.
Как приготовить японские оладки-суфле: пошаговая инструкция
Ингредиенты для теста:
- 4 яйца;
- 1/4 стакана сахара;
- 1/2 стакана муки;
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
- 1 щепотка соли;
- 3 столовые ложки молока;
- 1/2 чайная ложка ванильного сахара;
- 4 столовые ложки воды для пара на сковороде;
- масло или масло для жарки.
Способ приготовления.
- Отделите белки от желтков, взбейте желтки, молоко и ваниль в глубокой миске.
- Добавьте в смесь желтков муку, разрыхлитель и соль, тщательно перемешайте и отставьте.
- Затем раздельно взбейте белки до образования пены, добавьте сахар и продолжайте взбивать, пока белок не станет густым.
- Поставьте сковороду на слабый огонь, добавьте небольшой кусочек сливочного масла или немного растительного масла.
- Пока разогревается сковорода, смешайте тесто, добавив около 1/3 густых яичных белков к смеси желтков, осторожно размешайте. Когда тесто станет однородным, добавьте оставшиеся яичные белки и снова аккуратно перемешайте.
- Когда сковорода хорошо раскалится, начинайте выкладывать тесто. Выкладывайте по 4-5 ложек на сковороду, затем повторите действие, добавив сверху еще по ложке теста.
- Аккуратно налейте 1 столовую ложку воды на сковороду, избегая попадать на блины. Быстро накройте сковороду крышкой и выпекайте оладки 2 минуты.
- Через 2 минуты снимите крышку и добавьте еще по одной ложке теста на каждый блинчик. Накройте крышкой и продолжайте готовить на слабом огне еще 5-6 минут.
- Откройте крышку. Нижняя часть оладок должна стать золотисто-коричневой, аккуратно переверните их. Налейте в сковороду столовую ложку воды и накройте крышкой.
- Готовьте еще 4 минуты, пока нижняя часть оладок не станет золотисто-коричневой, а бока не пропекаются и не станут сухими на ощупь.
- Подавать оладки-суфле можно с любимым вареньем, медом или сметаной. Приятного аппетита!
Читайте также:
Как лучше готовить яйца, чтобы они были не только вкусными, но и полезными
Рецепт вкусного творожного десерта без выпечки и только из двух ингредиентов