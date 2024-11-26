Пышные японские оладки-суфле – настоящий кулинарный хит, который готовится легко и быстро

Японские оладки-суфле очень высокие и имеют пышную воздушную текстуру, они похожи на мини-бисквиты. Обычно эти оладки поднимаются в высоту до 4-5 сантиметров. Если следовать пошаговым инструкциям, даже новички в кулинарии смогут приготовить этот японский десерт.

Какие секреты приготовления японских оладок

Приготовление на медленном огне. Так как тесто приподнимается очень высоко, огонь должен быть медленным, чтобы оладки приготовились внутри. На выпекание одной партии оладок уходит около 10-15 минут.

Так как тесто приподнимается очень высоко, огонь должен быть медленным, чтобы оладки приготовились внутри. На выпекание одной партии оладок уходит около 10-15 минут. Добавьте воду в сковороду к оладкам и накройте крышкой. Не стоит пропускать этот шаг. По рецепту нужно насыпать столовую ложку воды на горячую сковородку, когда будут выпекаться оладки, и быстро накрыть крышкой. Вода превратится в пар, который горячее сухого воздуха, поэтому блины будут хорошо выпекаться и зарумянятся, как в духовке.

Как приготовить японские оладки-суфле: пошаговая инструкция

Ингредиенты для теста:

4 яйца;

1/4 стакана сахара;

1/2 стакана муки;

1/2 чайной ложки разрыхлителя;

1 щепотка соли;

3 столовые ложки молока;

1/2 чайная ложка ванильного сахара;

4 столовые ложки воды для пара на сковороде;

масло или масло для жарки.

Способ приготовления.

Отделите белки от желтков, взбейте желтки, молоко и ваниль в глубокой миске. Добавьте в смесь желтков муку, разрыхлитель и соль, тщательно перемешайте и отставьте. Затем раздельно взбейте белки до образования пены, добавьте сахар и продолжайте взбивать, пока белок не станет густым. Поставьте сковороду на слабый огонь, добавьте небольшой кусочек сливочного масла или немного растительного масла. Пока разогревается сковорода, смешайте тесто, добавив около 1/3 густых яичных белков к смеси желтков, осторожно размешайте. Когда тесто станет однородным, добавьте оставшиеся яичные белки и снова аккуратно перемешайте. Когда сковорода хорошо раскалится, начинайте выкладывать тесто. Выкладывайте по 4-5 ложек на сковороду, затем повторите действие, добавив сверху еще по ложке теста. Аккуратно налейте 1 столовую ложку воды на сковороду, избегая попадать на блины. Быстро накройте сковороду крышкой и выпекайте оладки 2 минуты. Через 2 минуты снимите крышку и добавьте еще по одной ложке теста на каждый блинчик. Накройте крышкой и продолжайте готовить на слабом огне еще 5-6 минут. Откройте крышку. Нижняя часть оладок должна стать золотисто-коричневой, аккуратно переверните их. Налейте в сковороду столовую ложку воды и накройте крышкой. Готовьте еще 4 минуты, пока нижняя часть оладок не станет золотисто-коричневой, а бока не пропекаются и не станут сухими на ощупь. Подавать оладки-суфле можно с любимым вареньем, медом или сметаной. Приятного аппетита!

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