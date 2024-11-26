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Пышные японские оладки-суфле – настоящий кулинарный хит, который готовится легко и быстро

Пышные японские оладки-суфле – настоящий кулинарный хит, который готовится легко и быстро

Как приготовить японские оладьи. / Фото: Mixnews

Такой простой, но изысканный десерт обязательно понравится всей семье.

Японские оладки-суфле очень высокие и имеют пышную воздушную текстуру, они похожи на мини-бисквиты. Обычно эти оладки поднимаются в высоту до 4-5 сантиметров. Если следовать пошаговым инструкциям, даже новички в кулинарии смогут приготовить этот японский десерт.

Какие секреты приготовления японских оладок

  • Приготовление на медленном огне. Так как тесто приподнимается очень высоко, огонь должен быть медленным, чтобы оладки приготовились внутри. На выпекание одной партии оладок уходит около 10-15 минут.
  • Добавьте воду в сковороду к оладкам и накройте крышкой. Не стоит пропускать этот шаг. По рецепту нужно насыпать столовую ложку воды на горячую сковородку, когда будут выпекаться оладки, и быстро накрыть крышкой. Вода превратится в пар, который горячее сухого воздуха, поэтому блины будут хорошо выпекаться и зарумянятся, как в духовке.

Как приготовить японские оладки-суфле: пошаговая инструкция

Ингредиенты для теста:

  • 4 яйца;
  • 1/4 стакана сахара;
  • 1/2 стакана муки;
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
  • 1 щепотка соли;
  • 3 столовые ложки молока;
  • 1/2 чайная ложка ванильного сахара;
  • 4 столовые ложки воды для пара на сковороде;
  • масло или масло для жарки.

Способ приготовления.

  1. Отделите белки от желтков, взбейте желтки, молоко и ваниль в глубокой миске.
  2. Добавьте в смесь желтков муку, разрыхлитель и соль, тщательно перемешайте и отставьте.
  3. Затем раздельно взбейте белки до образования пены, добавьте сахар и продолжайте взбивать, пока белок не станет густым.
  4. Поставьте сковороду на слабый огонь, добавьте небольшой кусочек сливочного масла или немного растительного масла.
  5. Пока разогревается сковорода, смешайте тесто, добавив около 1/3 густых яичных белков к смеси желтков, осторожно размешайте. Когда тесто станет однородным, добавьте оставшиеся яичные белки и снова аккуратно перемешайте.
  6. Когда сковорода хорошо раскалится, начинайте выкладывать тесто. Выкладывайте по 4-5 ложек на сковороду, затем повторите действие, добавив сверху еще по ложке теста.
  7. Аккуратно налейте 1 столовую ложку воды на сковороду, избегая попадать на блины. Быстро накройте сковороду крышкой и выпекайте оладки 2 минуты.
  8. Через 2 минуты снимите крышку и добавьте еще по одной ложке теста на каждый блинчик. Накройте крышкой и продолжайте готовить на слабом огне еще 5-6 минут.
  9. Откройте крышку. Нижняя часть оладок должна стать золотисто-коричневой, аккуратно переверните их. Налейте в сковороду столовую ложку воды и накройте крышкой.
  10. Готовьте еще 4 минуты, пока нижняя часть оладок не станет золотисто-коричневой, а бока не пропекаются и не станут сухими на ощупь.
  11. Подавать оладки-суфле можно с любимым вареньем, медом или сметаной. Приятного аппетита!

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