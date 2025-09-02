Воздвижение Креста Господня 2025: когда это важный религиозный праздник, он означает, как молиться в этот день

Воздвижение Честного Креста 2025 года / © Pixabay

До календарной реформы праздник Воздвижения Честного Креста отмечали 27 сентября по юлианскому стилю. Однако с 1 сентября 2023 года Украинская Православная Церковь перешла на новое лианское исчисление, в результате чего все даты сдвинулись на 13 дней раньше. Следовательно, в 2025 году этот большой христианский праздник приходится на 14 сентября.

Что означает праздник Воздвижения Креста Господня

Появление праздника уходит в IV век, когда Римской империей правил Константин Великий. Именно его мать, царица Елена, отправилась в Иерусалим с благочестивой целью — найти крест, на котором был распят Иисус Христос. В 326 году в одной из иерусалимских пещер было найдено три креста. Чтобы определить истинный, их поочередно подносили к тяжелобольным: два первых не дали никакого результата, а третий подарил чудесное исцеление. По другим преданиям, от Креста исходила сила, которая могла даже воскресить умерших.

Собравшись на месте находки, христиане стали свидетелями, как иерусалимский патриарх Макарий торжественно поднял святыню над толпой, чтобы все могли увидеть. От этого возвышения и происходит само название праздника — Воздвижение Креста Господня.

Часть Креста оставили в Иерусалиме, другую царица Елена передала своему сыну, императору Константину. Путешествуя назад, она останавливалась в святых местах, связанных с жизнью Иисуса, и основала там более 80 храмов.

В последующие столетия Крест Господень неоднократно делили на частицы, даря их разным христианским общинам. Однако в 1187 году хранившаяся в Иерусалиме святыня была потеряна после поражения крестоносцев от мусульман. По одной из версий, реликвию зарыли, пытаясь спасти, но найти ее больше не удалось.

Воздвижение Честного Креста стало не только упоминанием исторического события, но и мощным духовным символом победы христианства. Для украинцев, как и для многих других народов мира, этот праздник является знаком утверждения веры, уважения к христианским традициям и духовному наследию.

Традиции Воздвижения Креста Господня

Какие традиции на Воздвижении Креста Господня существуют / © Фото из открытых источников

В этот день верующие посещают богослужения. Крест торжественно выносят из алтаря и ставят посреди храма, украшая его зеленью и цветами как символ вечной жизни. До 21 сентября идет поклонение святыне. Во многих общинах проходят крестные ходы с молитвами и иконами.

Крестьяне издавна верили в особую силу этого дня: рисовали кресты на стенах домов и хозяйственных построек, чтобы защититься от бед, клали освященные крестики в овины, молились за здоровье и благополучие.

Интересно, что именно на Воздвижении начинали квасить капусту — считалось, что она приобретает целебные свойства и станет залогом обилия в зимний период.

Мощная молитва на Честный Крест для защиты от зла

О, пречестный и животворящий Крест Господень! Когда ты был орудием позорной страты, ныне же ты знамение спасения нашего, которое всегда уважительно прославляется! Как достойно смогу я, недостойный, воспеть тебя и как осмелюсь преклонить колени сердца моего перед Спасителем моим, исповедуя грехи свои!

Но милосердие и неописуемое человеколюбие Распятого на тебе смиренную смелость подает мне, чтобы открыть уста мои и славить тебя; ради этого пою тебе: радуйся, Крест, Церкви Христовой украшение и основание, всего вселенного — утверждение, христиан всех — упование, царей — государство, верных — пристанище, ангелов — слава и воспевание, демонов — страх, уничтожение и отогнание, нечестивых отягощенных — ослабление.

Сущих в буре — пристанище, одержимых пристрастиями — раскаяние, убогих — обогащения, плавающих — вождь, слабых — сила, на войне — победа и преодоление, сирот — верный покров, дев — заместитель, безнадежных — надежда, немощных — врач, мертвых.

Ты прообразован чудотворным жезлом Моисея, животворный источник, напоивающий жаждущих духовной жизнью и утешающий нашу скорбь; ты — ложе, на котором царственно покоился трехдневный Воскресший Победитель ада. Ради этого и утром, и вечером, и в обед прославляю Тебя, триблаженное древо, и умоляю: волею Распятого на тебе да просветит Он и укрепит тобою мой разум, да откроет в сердце моем источник любви, а все мои поступки и пути мои о тебе грехов моих, Господа Спасителя моего. Аминь.