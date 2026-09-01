Воздвижение Креста Господня в 2026 году: когда празднуем и что категорически нельзя делать в этот день

Воздвижение Креста Господня 2026 года / © pexels.com

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Наши предки Воздвижения часто связывали с завершением теплого времени года и подготовкой природы к зиме, а потому в народе существовало немало примет. Рассказываем, когда будет Воздвижение Креста Господня в 2026 году, как возник праздник, что принято делать в этот день и какие правила и запреты соблюдались украинцы в старину.

Когда Воздвижение Креста Господня в 2026 году

В 2026 году Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня по новому календарю будут праздновать 14 сентября.

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Ранее в Украине этот праздник по юлианскому календарю приходился на 27 сентября. После перехода части украинских церквей на новый календарь дата празднования сместилась на 13 дней.

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История Воздвижения Креста Господня

История праздника уходит в IV век и связана с императором Константином Великим и его матерью Еленой. Согласно церковным преданиям, именно Елена отправилась в Иерусалим на поиски Креста, на котором был распят Христос.

В 326 году святыня была найдена вблизи Голгофы. Вместе с Крестом Господним обнаружили еще два креста. Чтобы определить, какой именно принадлежал Иисусу, их по очереди подносили больному человеку. Именно третий Крест помог ей поправиться.

После этого иерусалимский патриарх Макарий поднял святыню высоко над головой, чтобы собравшиеся могли ее увидеть. От этого события и происходит название праздника — Воздвижение Креста Господня.

Впоследствии часть святыни оставили в Иерусалиме, а другую передали императору Константину. На протяжении последующих веков части Креста оказались в разных христианских святынях.

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Что означает праздник Воздвижения

Для христиан Крест является не только упоминанием о страданиях и смерти Иисуса Христа. Он стал символом победы над смертью, грехом и отчаянием.

Поэтому Воздвижение Креста Господня отличается глубоким духовным смыслом. Оно напоминает о жертвенности Христа, силе веры и надежде на спасение.

В этот день верующие уделяют больше внимания молитве, посещают храм, размышляют над своими поступками и просят о духовной поддержке для себя и близких.

Традиции на Воздвижение Креста Господня

Одной из главных традиций праздника является посещение храма и участие в богослужении. В церквях особое место занимает Крест, которому верующие кланяются.

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Крест традиционно украшают цветами и зеленью. Используют растения, как символ жизни, побеждающей смерть.

В народной традиции в этот день также существовали обычаи, связанные с защитой дома. Люди ставили кресты в хозяйственных помещениях, наносили их изображения на стены дома или обрызгивали жилище святой водой.

Еще одна важная традиция — пост на Воздвижении. Верующие воздерживаются от животной пищи в знак памяти о страданиях Христа.

Священнослужители напоминают, что если человек не может попасть в церковь, разрешается помолиться дома перед иконой. Самые главные в этот день — искренность, покой и добрые намерения.

Что нельзя делать на Воздвижении Креста Господня

С праздником связано немало народных запретов. В то же время, следует различать церковные предписания и народные поверья — не все запреты имеют статус религиозных правил.

По традиционным верованиям, на Воздвижении не советовали:

начинать важные новые дела;

ссориться, ругаться и желать кому-то зла;

одалживать деньги;

заниматься тяжелым физическим трудом без необходимости;

выполнять необязательную домашнюю работу;

отправляться в дальний путь;

ходить в лес, особенно через народные верования о змеях, которые готовятся к зимовке;

выбрасывать остатки пищи и хлебные крошки.

Главная идея таких ограничений — провести праздничный день спокойно, без конфликтов и излишней суеты, уделив время молитве и семье.

Народные приметы на Воздвижение

Наши предки внимательно наблюдали погоду, поведение птиц и изменения в природе. Так возникли многочисленные приметы на Воздвижении.

Среди самых известных:

теплый день — зима, по поверью, должна быть мягкой;

дождь на Воздвиженье — ожидали влажную осень и прохладную погоду;

северный ветер — считали предвестником теплого лета следующего года;

западный ветер — предвещал непогоду;

журавли улетают медленно и долго слышен их крик — осень, по народным наблюдениям, должна быть затяжной и теплой.

Отдельное место в верованиях занимали змеи. Считалось, что примерно в этот период они прячутся в свои зимние убежища, поэтому людей предостерегали от походов в лес.

FAQ

Когда Воздвижение Креста Господня в 2026 году?

Воздвижение Креста Господня в 2026 году будут праздновать 14 сентября по новому календарю. Ранее по юлианскому календарю праздник приходился на 27 сентября.

Что нельзя делать на Воздвижении Креста Господня?

По народным традициям, в этот день не советовали ссориться, начинать новые важные дела, занимать деньги, выполнять тяжелую работу без надобности и ходить в лес. В то же время, часть таких ограничений является именно народными поверьями, а не церковными запретами.

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