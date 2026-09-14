- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 3 мин
Воздвижение Креста Господня в 2026 году: самые теплые поздравления, которые захочется послать родным, друзьям и коллегам
14 сентября 2026 года православные христиане празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это один из самых больших церковных праздников, который напоминает о крестной жертве Иисуса Христа и имеет особое духовное значение для верующих.
В этот день люди посещают храм, молятся, стараются провести день в покое и добрых мыслях. Традиционно на Воздвижении также приветствуют близких, желая им Божьей защиты, крепкого здоровья, мира и душевного равновесия.
Если вы хотите поздравить кого-нибудь с праздником личным сообщением, выберите теплые слова из нашей подборки.
Поздравление с Воздвижением Креста Господня в прозе
Поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом мир, любовь и Божью благодать. Желаю крепкого здоровья, внутренней силы и уверенности в завтрашнем дне. Пусть Господь хранит вас и ваших родных от всего недоброго.
***
Искренне поздравляю с Воздвижением Честного Креста! Пусть вера помогает преодолевать жизненные трудности, сердце всегда находит место для добра, а рядом будут любящие, поддерживающие и ценящие люди. Божьего благословения, спокойствия и радости вам и вашей семье!
***
Со светлым праздником Воздвижения Креста Господня! Желаю, чтобы в жизни было как можно больше светлых дней, искренних людей и добрых новостей. Пусть Господь оберегает вашу семью, дарит силы для новых свершений и наполняет душу надеждой.
***
От всей души поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть в вашей душе царят гармония и покой, в доме тепло и уют, а каждый новый день приносит хорошие изменения. Желаю здоровья, любви, мира и Божьей опеки.
Теплые пожелания для семьи
Дорогие мои, поздравляю вас с Воздвижением Креста Господня! Пусть Господь всегда держит нашу семью под своей защитой, дарит каждому здоровье, душевное спокойствие и силы. Желаю, чтобы в нашем доме никогда не угасало тепло, а все проблемы оставались позади.
***
С праздником Воздвижения! Пусть Господь благословит нашу семью, подарит мир, благополучие и много счастливых моментов. Желаю, чтобы мы всегда оставались близки друг другу, поддерживали в сложные времена и вместе радовались хорошим событиям.
Поздравления для друзей
Друг, искренне поздравляю тебя с Воздвижением Креста Господня! Желаю не терять веру в лучшее, смело идти вперед и всегда находить силы для преодоления трудностей. Пусть Господь хранит тебя, а жизнь дарит больше поводов для радости.
***
Поздравляю со светлым праздником! Пусть в твоей жизни будет больше мира, добра и искренних людей. Желаю крепкого здоровья, исполнения мечтаний и Божьего благословения на каждом шагу.
Пожелания коллегам
Уважаемые коллеги, примите искренние поздравления с Воздвижением Креста Господня! Желаю каждому миру в душе, крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех добрых делах. Пусть рабочие будни доставляют удовольствие, а дома всегда ждут тепло и уют.
***
Поздравляю с Воздвижением Честного Креста! Пусть этот праздник станет напоминанием о силе веры, добра и надежды. Желаю вам и вашим семьям покоя, достатка, здоровья и Божьей опеки.
Короткие поздравления своими словами
С Воздвижением Креста Господня! Мира, здоровья, добра и Божьей защиты вам и вашим близким.
***
Поздравляю со светлым праздником! Да хранит вас Господь, а в сердце всегда живет вера и надежда.
***
Искренне поздравляю с Воздвижением! Желаю семейного тепла, душевного спокойствия и светлых мыслей.
***
С праздником Честного Креста! Пусть благодать Божия наполняет вашу жизнь любовью и добром.
***
Поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть все проблемы отступают, а впереди ждут только добрые события.
Красивые картинки с Воздвижением Креста Господня
Поздравления в стихах
Да хранит вас Господь,
От бед и печали защищает,
Пусть любовь в сердце есть
И вера путь ваш освещает.
***
С Воздвижением Креста поздравляю,
Добра и мира вам желаю!
Пусть свет веры не угасает,
Бог же от зла оберегает,
Дарит силы и надежду,
Осуществляет добрую вашу мечту.
***
Пусть в доме будет мир
И счастья хватает на весь мир!
В день Воздвижения святого
Желаю счастья вам земного,
Здоровья, радости, добра,
Чтобы судьба светлая была.
Да благословит Господь
И от непогоды защищает!