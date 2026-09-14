Поздравление с Воздвижением Креста Господня 2026 года / © Pixabay

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В этот день люди посещают храм, молятся, стараются провести день в покое и добрых мыслях. Традиционно на Воздвижении также приветствуют близких, желая им Божьей защиты, крепкого здоровья, мира и душевного равновесия.

Если вы хотите поздравить кого-нибудь с праздником личным сообщением, выберите теплые слова из нашей подборки.

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Поздравление с Воздвижением Креста Господня в прозе

Поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом мир, любовь и Божью благодать. Желаю крепкого здоровья, внутренней силы и уверенности в завтрашнем дне. Пусть Господь хранит вас и ваших родных от всего недоброго.

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Искренне поздравляю с Воздвижением Честного Креста! Пусть вера помогает преодолевать жизненные трудности, сердце всегда находит место для добра, а рядом будут любящие, поддерживающие и ценящие люди. Божьего благословения, спокойствия и радости вам и вашей семье!

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Со светлым праздником Воздвижения Креста Господня! Желаю, чтобы в жизни было как можно больше светлых дней, искренних людей и добрых новостей. Пусть Господь оберегает вашу семью, дарит силы для новых свершений и наполняет душу надеждой.

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От всей души поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть в вашей душе царят гармония и покой, в доме тепло и уют, а каждый новый день приносит хорошие изменения. Желаю здоровья, любви, мира и Божьей опеки.

Теплые пожелания для семьи

Дорогие мои, поздравляю вас с Воздвижением Креста Господня! Пусть Господь всегда держит нашу семью под своей защитой, дарит каждому здоровье, душевное спокойствие и силы. Желаю, чтобы в нашем доме никогда не угасало тепло, а все проблемы оставались позади.

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С праздником Воздвижения! Пусть Господь благословит нашу семью, подарит мир, благополучие и много счастливых моментов. Желаю, чтобы мы всегда оставались близки друг другу, поддерживали в сложные времена и вместе радовались хорошим событиям.

Поздравления для друзей

Друг, искренне поздравляю тебя с Воздвижением Креста Господня! Желаю не терять веру в лучшее, смело идти вперед и всегда находить силы для преодоления трудностей. Пусть Господь хранит тебя, а жизнь дарит больше поводов для радости.

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Поздравляю со светлым праздником! Пусть в твоей жизни будет больше мира, добра и искренних людей. Желаю крепкого здоровья, исполнения мечтаний и Божьего благословения на каждом шагу.

Пожелания коллегам

Уважаемые коллеги, примите искренние поздравления с Воздвижением Креста Господня! Желаю каждому миру в душе, крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех добрых делах. Пусть рабочие будни доставляют удовольствие, а дома всегда ждут тепло и уют.

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Поздравляю с Воздвижением Честного Креста! Пусть этот праздник станет напоминанием о силе веры, добра и надежды. Желаю вам и вашим семьям покоя, достатка, здоровья и Божьей опеки.

Короткие поздравления своими словами

С Воздвижением Креста Господня! Мира, здоровья, добра и Божьей защиты вам и вашим близким.

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Поздравляю со светлым праздником! Да хранит вас Господь, а в сердце всегда живет вера и надежда.

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Искренне поздравляю с Воздвижением! Желаю семейного тепла, душевного спокойствия и светлых мыслей.

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С праздником Честного Креста! Пусть благодать Божия наполняет вашу жизнь любовью и добром.

***

Поздравляю с Воздвижением Креста Господня! Пусть все проблемы отступают, а впереди ждут только добрые события.

Красивые картинки с Воздвижением Креста Господня

Красивые картинки с Воздвижением Креста Господня / © ТСН

Красивые картинки с Воздвижением Креста Господня / © ТСН

Красивые картинки с Воздвижением Креста Господня / © ТСН

Красивые картинки с Воздвижением Креста Господня / © ТСН

Красивые картинки с Воздвижением Креста Господня / © ТСН

Поздравления в стихах

Да хранит вас Господь,

От бед и печали защищает,

Пусть любовь в сердце есть

И вера путь ваш освещает.

***

С Воздвижением Креста поздравляю,

Добра и мира вам желаю!

Пусть свет веры не угасает,

Бог же от зла оберегает,

Дарит силы и надежду,

Осуществляет добрую вашу мечту.

***

Пусть в доме будет мир

И счастья хватает на весь мир!

В день Воздвижения святого

Желаю счастья вам земного,

Здоровья, радости, добра,

Чтобы судьба светлая была.

Да благословит Господь

И от непогоды защищает!

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