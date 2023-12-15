Возлюбленная будет в восторге: пять советов для потрясающего мужского образа на Новый год 2024

Выбор образа для встречи Нового года для мужчины может быть не менее важен, чем для женщины.

И это независимо от того, идете ли вы на корпоратив, собираетесь ли встретить грядущий год на уютной домашней вечеринке с родными и друзьями. Образ должен соответствовать моменту и выражать вашу индивидуальность, отмечают стилисты.

Здесь вы найдёте пять советов, которые помогут создать идеальный мужской образ на Новый год. И помните, что здесь играет роль каждый элемент – от выбора аксессуаров до обуви.

Учтите формат вечеринки

Это один из самых важных моментов для создания идеального образа. Это будет неформальная встреча с друзьями по бокалу шампанского или корпоратив с вашими коллегами по работе в ресторане? Очень важно, чтобы одежда полностью соответствовала атмосфере мероприятия. Если для корпоратива больше подойдет костюм, то для более расслабленной, дружеской вечеринки или уютной домашней атмосферы – джинсы и стильный пиджак.

Как выбрать костюм для Нового года

Как выбрать правильный фасон и цвет? Именно на эти вопросы вы должны знать ответ, чтобы потрясающий вид на новогодней вечеринке. Безопасным изделием есть серые, синие или классические черные костюмы. Но если вы хотите чего-нибудь более экстравагантного, можете присмотреться к более смелым оттенкам и даже принтам.

Играйте с цветами и текстурами

Новый год 2024 г. будет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона, а это мифическое существо любит контрастные сочетания. Смело пробуйте яркие оттенки и разные текстуры, чтобы придать своему образу индивидуальности.

Подходящая обувь

Выбирайте комфорт и элегантность. Помните, вам должно быть максимально удобно в обуви весь вечер, одновременно оно должно подходить к нарядам. Прекрасным выбором могут стать стильные ботинки или классические туфли.

Не забывайте об аксессуарах

Завершающими штрихами являются галстук, бабочка, стильные часы, запонки, карманные платки и т.д. Помните, что, казалось бы такие небольшие детали, помогают завершить образ, сделать его утонченным и стильным.

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