Возьмите это средство и потрите — пуховик засияет чистотой: как избавиться от грязи без стирки

Как быстро отчистить пуховик от жирных пятен и другой грязи с помощью копеечного средства, которое есть в каждом доме.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как отчистить пуховик без стирки

Как отчистить пуховик без стирки / © pixabay.com

Пуховик — это незаменимая вещь в холодное время года, но и одна из самых капризных по уходу. На нем очень быстро появляются пятна, особенно в области рукавов, карманов и воротника. И хуже всего, когда замечаешь грязь именно перед выходом из дома. Полная стирка занимает много времени, а сушка может занять несколько суток. К счастью, существует простой и проверенный способ почистить пуховик без стирки — всего за несколько минут и без специальной химии.

Как за 5 минут отчистить пуховик от пятен и грязи без стирки

  • Возьмите новую кухонную губку, лучше мягкую, чтобы не повредить ткань.

  • Слегка намочите ее теплой водой.

  • Нанесите хозяйственное мыло — можно использовать как жидкое, так и натереть обычным бруском.

  • Аккуратно потрите загрязненные участки пуховика — рукава, карманы, воротник.

  • Оставьте мыльную пену на 5 минут, этого достаточно, чтобы активные вещества растворили всю грязь и въедливые пятна.

  • Затем смочите чистую губку водой и осторожно удалите остатки мыла.

  • Как быстро высушить пуховик. Воспользуйтесь феном на среднем режиме. Через несколько минут пуховик будет выглядеть опрятно и свежо, словно только что из химчистки.

Хозяйственное мыло обладает высокими очищающими свойствами и безопасно для большинства типов тканей. Оно легко удаляет жирные следы, пыль и даже остатки косметики. А главное, не портит наполнитель и не оставляет пятен после высыхания.

