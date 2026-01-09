Чем полезны использованные чайные пакетики / © pexels.com

Даже самые дорогие ботинки не защищены от снега, слякоти и постоянных перепадов температур. Внутри материала всегда собирается влага, а там где сыро, неизбежно появляется неприятный запах, который трудно замаскировать даже дезодорантами. Проблему нужно устранять, а не хоронить.

Для этого понадобятся использованные или новые чайные пакетики без разницы. Чай отлично поглощает влагу и неприятные ароматы, не оставляя следов. Когда пакетик кладут в ботинок, он извлекает влагу из стельки и материала даже из тех мест, куда воздуху сложно добраться.

Процесс прост: после того, как вы насладились чаем, не выбрасывайте пакетик, а положите его на батарею до полного высыхания. Важно: пакетик должен быть сухим, ведь влажный чай ничего не высушит. Вечером положите по 2–3 сухих пакетика в каждый ботинок. За ночь они сделают свое дело — а утром вы получите сухую, свеженькую обувь, которую приятно обувать.

Хотите усилить эффект? Капните на сухой пакетик 1–2 капли эфирного масла чайного дерева. Она естественный враг бактерий и грибков, вызывающих неприятный запах. Не волнуйтесь — после ночи резкий аромат масла выветривается, оставляя лишь легкий аромат чистоты.

Попробуйте этот лайфхак уже сегодня вечером — и завтра ваша обувь будет сухой, теплой и без запаха. Простой трюк, который делает зимние утренники гораздо приятнее!