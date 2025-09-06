- Дата публикации
Возьмите три ингредиента, смешайте — и от нагара не останется и следа: как очистить сковородки
Кто из нас не знаком с настоящим ужасом любого повара — толстым слоем пригоревшего нагара на сковородке? Но есть простой способ избавиться от этой неприятности быстро, легко и почти бесплатно. Вам понадобятся всего три доступных ингредиента и вода.
Чтобы легко очистить пригоревшую сковороду, понадобятся всего четыре простых ингредиента: скорлупа от 4 куриных яиц, полстакана любого жидкого моющего средства, полстакана воды и… газировка Coca-Cola. Наверняка вы неоднократно слышали о ее удивительных свойствах для чистки.
Сначала скорлупу нужно измельчить в порошок (или столь мелко, насколько удастся) и высыпать в миску. Добавьте воду, моющее и газированный напиток, тщательно перемешайте. Затем перелейте смесь в небольшую бутылку и сделайте в крышке небольшое отверстие для удобного использования.
Чтобы очистить сковороду, нанесите немного смеси на загрязненные участки и потрите губкой для мытья посуды. Важно: оставлять средство на поверхности не нужно — чистка начинается сразу. Несколько простых движений — и нагар исчезнет без следа.