Возникли еще в языческие времена: украинские фамилии, которые пошли от славянских божеств

В современной Украине можно найти целый ряд фамилий, которые возникли еще до крещения Киевской Руси.

О родовых именах, которые произошли от языческих богов, рассказала в книге "Родные имена. Славянский именослов" этнологиня, философия и религиоведение Галина Лозко.

Хотя сегодня такие фамилии и не очень распространены в Украине, они все еще встречаются. Проверьте свое, возможно, родовое имя вашего рода тянется еще от дохристианских времен Киевской Руси.

Наиболее распространенной среди них является фамилия Дидух. Оно занимает 817 место и насчитывает 4588 носителей. Чаще его можно встретить в Киеве, Львове, Костопольском районе Ровенской области и Снятинском районе Ивано-Франковской области.

Еще одна популярная сегодня фамилия, которая происходит от дохристианских времен, Волос, которая сегодня насчитывает 2057 носителей. Оно встречается больше всего в Тячевском и Раховском районах Закарпатской области (по распространению 2207 место).

Ну и, конечно, фамилия Перун, занимающая 4160 место и насчитывающая 1178 носителей. Наиболее встречается в Яворивском районе Львовской области и Борщевском районе Тернопольской области.

Также к родовым именам, которые произошли от славянских божеств, этнологиня отнесла: Велес, Леляк, Дажбогович, Русаль, Ворожко, Керечун, Чертулинец, Прорицатель.

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