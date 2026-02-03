Возвращение с того света: что переживают люди во время клинической смерти — рассказы очевидцев

Человек с опытом клинической смерти рассказал, как чувствовал возвращение в тело / © Getty Images

Пациент, переживший клиническую смерть, поделился жуткими подробностями своего опыта, связанного с возвращением к жизни во время реанимации, в частности ощущениями, возникшими в момент возвращения к собственному телу.

Об этом рассказал пользователь соцсети Reddit r/NDE.

По словам автора сообщения, так называемый «ре-энтри» сопровождался сильной болью и ощущением жжения.

«Для меня это было возвращение сквозь огонь. Казалось, что я горю изнутри после того, как стал огромным, а потом меня словно сжали и засунули обратно в тело», — написал он.

Пользователь предполагает, что часть этих ощущений могла быть связана с медикаментами, введенными ему во время реанимации.

«Было такое впечатление, будто в мое тело внезапно залезли огненные муравьи. Возможно, это было действие адреналина», — отметил автор.

Он также описал удивительные образы, которые, по его словам, появились в момент возвращения в сознание.

«Я подумал, что уже вернулся из потустороннего мира и снова нахожусь в теле. Но потом появился ангел и дождь, которые будто затащили меня назад, потому что я пытался снова отсоединиться», — говорится в сообщении.

По словам мужчины, странные ощущения не исчезли сразу после инцидента.

«В течение нескольких дней у меня было ощущение, что я снова улетаю, но в то же время будто бетон тянет меня вниз», — написал он.

Отзывы пользователей Сети

Под сообщением сотни пользователей также поделились собственными историями переживаний во время клинической смерти. Некоторые сравнивали возвращение в тело с ощущением тяжести после долгого пребывания в воде.

«Когда долго плаваешь в бассейне, чувствуешь себя легким, а выходишь — и тело кажется тяжелым. Так же было и у меня», — отметил один из комментаторов.

Другие же описывали этот процесс как медленное пробуждение из гибернации или как ощущение стремительного падения с неба, сопровождавшееся звуками «ангельского хора».

Ты знаешь это ощущение, когда несколько часов плаваешь в бассейне и чувствуешь себя невесомым, а потом выходишь из воды — и тело кажется тяжелым? Вот так было со мной. Возвращение в собственное тело ощущалось тяжелым и плотным, точно так же, как в такой ситуации», — также поделился пользователь под сообщением о клинической смерти.

