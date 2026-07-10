Названа самая модная короткая стрижка лета 2026 года

Короткие женские стрижки

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С увеличением температур и приближением жарких дней женщины все чаще задумываются о переходе на короткие, легкие и воздушные прически. Как утверждают эксперты, главным фаворитом летнего сезона стала стрижка бикси (bixie), уверенно лидирующая как в повседневной жизни, так и на мировых красных дорожках. Этот образ сочетает в себе дерзость, элегантность и удивительную простоту в уходе.

История и новое дыхание тренда

Стрижка бикси не является совершенно новым трендом. Она была невероятно популярна в 1990-х годах. Тогда этот стиль диктовали главные звезды эпохи — Мэг Райан, Кэмерон Диас, Голли Берри, а также Дрю Бэрримор.

Новая волна интереса к прически началась примерно в 2021 году. Поскольку сейчас эстетика 90-х годов переживает полноценный ренессанс (в моду вернулись джинсы прямого кроя, комбинезоны, принти тай-дай, байкерские ботинки и чокеры), бикси идеально вписалась в этот гардеробный контекст и стала главным хитом. Однако современное переосмысление прически предлагает гораздо больше вариантов для гладких и изящных укладок, в отличие от чисто гранжевого и небрежного стиля прошлого века.

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Бикси

Что такое бикси и чем она отличается от пикси и боба

Название прически прямо указывает на ее происхождение, это гибрид боба (bob) и пикси (pixie). Она взяла самые лучшие черты от обоих вариантов и по длине занимает четкую промежуточную позицию.

Разница между этими тремя популярными стрижками заключается в архитектуре прядей:

Пикси — это максимально короткий вариант. Волосы на затылке стригутся настолько близко к коже, что их невозможно собрать даже в минимальный хвост. Пробор здесь сделать тяжело.

Боб — классический вариант, обычно достигающий подбородка или даже опускающийся до плеч.

Бикси — заметно короче боба (ее длина заканчивается в промежутке между мочкой уха и подбородком), но длиннее пикси. Это дает обладательнице пространство для маневров: волосы на макушке остаются достаточно длинными, чтобы их можно было заколоть, разделить на прямой или косой пробор или дополнить воздушной челкой. Как и пикси, она имеет множество внутренних коротких слоев, создающих четкую структуру.

Бикси

6 главных разновидностей бикси для вдохновения

Стилисты выделяют шесть основных направлений выполнения этой стрижки, которые демонстрируют известные женщины:

Классическая бикси выглядит как немного отросшая пикси — с короткими слоями, выраженной текстурой и объемом. Текстурированные бикси. Благодаря рваным слоям создается более растрепанный, непринужденный и воздушный силуэт. Бикси с челкой. Челка может быть как легкой и текстурной, так и более плотной, что кардинально изменяет восприятие лица. Смелый андеркат (undercut). Вариант в стиле панк-рок, для него характерны очень короткие или выбритые бока и удлиненная верхняя часть. Такой образ выглядит очень современно и подходит женщинам всех возрастов. Гладкая и элегантная бикси с четко вложенным, гладким и отполированным вариантом бикси, подчеркивающим изящество линий лица. Вольф-бикси (wolf-bixie) – бунтарский вариант, сочетающий в себе многослойность волчьей стрижки (смесь шегги и маллета) с короткой длиной бикси, создавая рок-н-ролльный шик.

Бикси

Кому подходит стрижка и как за ней ухаживать

Огромное преимущество бикси — ее абсолютная универсальность. Стрижка подходит для любого типа волос — прямых, волнистых, вьющихся, густых или тонких. Благодаря большому количеству внутренних слоев она является настоящим спасением для тонких волос, поскольку визуально придает им густоту и поднимает от корней. Профессиональный стилист всегда сможет адаптировать длину слоев и форму челки под индивидуальные особенности и овал лица.

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Прическа максимально практична. Она не требует ежедневного многочасового заключения или использования тяжелых стайлинговых средств, создающих эффект «хрустящих» прядей. Природная текстура здесь является главным украшением. Стилисты рекомендуют для ухода простой алгоритм — после мытья головы достаточно высушить волосы феном, по желанию слегка подкрутить верхние пряди выравнивателем или плойкой для дисциплинирования, а затем нанести легкий текстурующий спрей или даже немного сухого шампуня для фиксации объема у корней. Для классических вариантов с выраженной текстурой можно использовать легкую помаду или воск для волос.

Единственный нюанс, который следует учитывать перед визитом в салон — это необходимость регулярного поддержания формы. Поскольку стрижка является короткой и имеет четкую структуру, посещать парикмахеру придется каждые 3-6 недель, в зависимости от скорости роста ваших волос.

Бикси

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