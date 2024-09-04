Возвращение легенд: какие стрижки из 90-х будут на пике популярности осенью 2024

Эти стрижки, которые были безумно популярны во всем мире в конце девяностых, снова вернулись на модный олимп. Что не является удивительным, ведь они закрывают сразу несколько потребностей – омолаживают, кардинально меняют образ, делают волосы более густыми и объемными. Поэтому эти прически так полюбились современным модницам и еще долго не будут сходить с модного олимпа.

В чем секрет популярности стрижек из девяностых

Экстраординарный объем. Такие стрижки придают даже очень тонким и поврежденным локонам дополнительный объем, что очень важно для обладательниц слабых волос.

Такие стрижки придают даже очень тонким и поврежденным локонам дополнительный объем, что очень важно для обладательниц слабых волос. Безупречная форма. Эти стрижки за счет своей многослойности и техники градуировки долго держат форму, красиво отрастают, поэтому не потребуется каждые три месяца посещать парикмахера.

Эти стрижки за счет своей многослойности и техники градуировки долго держат форму, красиво отрастают, поэтому не потребуется каждые три месяца посещать парикмахера. Не нуждаются в укладке. Локоны в таких стрижках принимают правильную форму сразу после мытья, поэтому не нужно тратить лишнее время на выпрямление или завивку.

Локоны в таких стрижках принимают правильную форму сразу после мытья, поэтому не нужно тратить лишнее время на выпрямление или завивку. Универсальность. Такие варианты стрижек подходят абсолютно всем женщинам, к любому типу лица и структуре волос.

Такие варианты стрижек подходят абсолютно всем женщинам, к любому типу лица и структуре волос. Омоложение. За счет градуирования прядей в таких прическах волосы двигаются во время ходьбы, что придает эффект омоложения общему образу.

За счет градуирования прядей в таких прическах волосы двигаются во время ходьбы, что придает эффект омоложения общему образу. Корректирующий эффект. Эти варианты стрижек обычно акцентируются косой челкой, которая удлиняет полное лицо и убирает ненужную тяжесть в нижней зоне.

Каскад

Какие стрижки из 90-х будут на пике популярности осенью 2024 года / Фото: pixabay.com

Эта стрижка подходит для волос любой длины и структуры, поэтому она находится на пике сумасшедшей популярности несколько десятков лет подряд. Каскад омолаживает, маскирует недостатки кожи в зоне глаз и лица, придает волосам дополнительный объем. Такая стрижка выгодно подчеркнет красоту женщин всех возрастов и придаст образу игривость. Прическа имеет разные степени градуировки, что позволяет каждой представительнице прекрасного пола выбрать идеальный вариант для себя, чтобы быть совершенной.

Ассиметричная пикси-шегги

Какие стрижки из 90-х будут на пике популярности осенью 2024 года / Фото: pixabay.com

Это современный вариант классической стрижки шегги, которая имеет пряди разной длины, что создает эффект омоложения и игривости. Такая многослойная прическа придает волосам необычайный объем и максимальную густоту. Пикси-шегги будет идеальным выбором для женщин, готовых кардинально изменить образ и заодно омолодиться.

Асимметричный боб

Какие стрижки из 90-х будут на пике популярности осенью 2024 года / Фото: pixabay.com

Еще одна асимметричная прическа, которую звездные стилисты предлагают делать женщинам зрелого возраста. А все потому, что стрижка имеет омолаживающий и корректирующий эффекты, делает лицо более удлиненным, а взгляд — выразительным. Асимметричный боб универсален, поэтому подходит всем женщинам без исключения. Больше стрижка подходит обладательницам полного и квадратного лица — она будет удлинять его за счет асимметрии прядей.

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