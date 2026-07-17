Возвращение легендарной французской стрижки 90-х: эту трендовую прическу делают все мировые звезды

Самая модная стрижка 2026 года / © Фото из открытых источников

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Мода на прически, как и на одежду, постоянно возвращается. В этом сезоне стилисты снова вспомнили одну из самых известных французских стрижек 90-х годов — «бабочка». Именно ее все чаще можно увидеть на подиумах, в социальных сетях и на знаменитостях, ведь она сочетает женственность, естественность и легкость в уходе. Специалисты убеждены: эта прическа подходит практически каждой женщине независимо от возраста и помогает сделать волосы значительно пышнее без сложных укладок.

Что такое стрижка «бабочка»

Самая модная стрижка 2026 года / © Фото из открытых источников

Стрижка «бабочка» получила свое название из-за характерной формы слоев. Верхние пряди более короткие и обрамляют лицо, в то время как нижние остаются длиннее. Если собрать волосы назад, короткие слои напоминают крылья бабочки.

Именно благодаря такой технике создается эффект густых и объемных волос, а прическа имеет легкий и подвижный вид.

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Почему эта стрижка снова стала популярной

Самая модная стрижка 2026 года / © Фото из открытых источников

Главная причина популярности — естественность. Современные женщины все чаще отказываются от сложных укладок, выбирая прически, которые хорошо ложатся даже после обычной сушки феном.

Стрижка «бабочка» имеет немало преимуществ:

придает волосам заметный объем;

делает черты лица более мягкими;

визуально омолаживает;

освежает образ без кардинального изменения длины;

легко укладывается даже дома;

подходит как для прямых, так и для волнистых волос.

Кому больше подходит стрижка «бабочка»

Самая модная стрижка 2026 года / © Фото из открытых источников

Одним из главных преимуществ этой прически является ее универсальность. Лучше всего она подходит обладательницам средних и длинных волос. Особенно эффектный вид она будет иметь на тонких волосах, ведь многослойность создает естественный объем.

Также ее часто рекомендуют женщинам после 40 лет, ведь пряди возле лица помогают скрыть возрастные изменения и придают внешности свежести.

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Эта стрижка гармонично сочетается практически с любой формой лица. Мастер лишь подбирает длину передних прядей и количество слоев в соответствии с индивидуальными особенностями.

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