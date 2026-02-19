ТСН в социальных сетях

Возвращение легенды: стрижка с 60-х годов снова на пике моды

Стрижка итальянских бобов сочетает в себе изысканность и непринужденность.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Софи Лорен.

Софи Лорен. / © Associated Press

Итальянский боб — это прямой намек на итальянский гламур 1960-х годов и таких актрис, как Софи Лорен. Сейчас эта стрижка возвращается как идеальная альтернатива для ищущих стиль, сочетающий в себе изысканность и непринужденность.

Подробнее о популярной прическе — читайте в материале Vogue México.

Как выглядит стрижка итальянский боб

Традиционный боб — структурированный и изысканный. В то время как итальянский боб отличается элегантной легкостью.

Длина такой стрижки ниже подбородка: она коротка, но не слишком; длинная, но такая, чтобы обеспечить универсальность. Ее средняя длина позволяет волосам сохранять подвижность, объем и свежесть. Именно это отличает ее от более трудных версий, а потому делает ее идеальным выбором.

Кому подходит итальянский боб

Она — как и любая другая короткая стрижка — лучше подходит к овальной, длинной или сердцевидной форме лица, ибо обрамляет скулы, а также хорошо корректирует полное лицо.

Итальянский боб будет идеально подходить обладательницам тонких волос — поскольку визуально придает густоту. Стрижка будет хорошо выглядеть на вьющихся, прямых и волнистых волосах.

Напомним, мы писали о самую актуальную короткую стрижку для женщин за 50 лет.

