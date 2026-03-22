- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 539
- Время на прочтение
- 2 мин
Возвращение легенды: в моде снова стрижка из 90-х, которую любят все мировые звезды
Стрижка сочетает простоту, универсальность и эффектность, потому и стала выбором многих известнейших женщин.
В мире красоты есть не просто возвращающиеся тренды — они переосмысливаются и становятся еще сильнее. Именно это произошло со стрижкой, которая была культовой в 90-х и сегодня снова доминирует на подиумах и красных дорожках. Речь идет о лобе — удлиненной версии боба, но более легкой и динамичной. Это не просто прическа, а универсальная форма, которую выбирают самые известные модели, актрисы и инфлюэнсеры. И главное, она выглядит роскошно без сложной укладки.
Почему именно эта стрижка снова в тренде
Главная причина — баланс между практичностью и стилем. Современный лоб — это стрижка с естественным объемом и легкими изгибами внутрь, характерными для 90-х.
Прическа:
имеет ухоженный вид даже без укладки;
придает объем тонким волосам;
не перегружает образ;
легко адаптируется под любой стиль.
Стилисты отмечают, что именно эта форма идеально соответствует современному тренду на «тихую роскошь».
Почему эту стрижку выбирают мировые звезды
Лоб имеет эффектный и дорогой вид как на красных дорожках, так и в повседневной жизни. Она позволяет изменять образ без радикальных решений: ее можно носить гладкой, волнистой или с эффектом легкой небрежности.
В отличие от четких форм 90-х, сегодня лоб стал более живым:
кончики часто подкручивают во внутрь;
прибавляют легкие волны;
оставляют естественное движение волос.
Кому такая стрижка подходит больше всего
Лоб подходит практически всем, но особенно красиво выглядит:
на тонких волосах — придает локонам объем;
на средней длине — подчеркивает форму лица;
при любом возрасте — освежает внешность.
Благодаря вариациям длины и текстуры, ее можно адаптировать под любые черты лица.