Возвращение легенды: в моде снова стрижка из 90-х, которую любят все мировые звезды

Стрижка сочетает простоту, универсальность и эффектность, потому и стала выбором многих известнейших женщин.

Вера Хмельницкая
В мире красоты есть не просто возвращающиеся тренды — они переосмысливаются и становятся еще сильнее. Именно это произошло со стрижкой, которая была культовой в 90-х и сегодня снова доминирует на подиумах и красных дорожках. Речь идет о лобе — удлиненной версии боба, но более легкой и динамичной. Это не просто прическа, а универсальная форма, которую выбирают самые известные модели, актрисы и инфлюэнсеры. И главное, она выглядит роскошно без сложной укладки.

Почему именно эта стрижка снова в тренде

Главная причина — баланс между практичностью и стилем. Современный лоб — это стрижка с естественным объемом и легкими изгибами внутрь, характерными для 90-х.

Прическа:

  • имеет ухоженный вид даже без укладки;

  • придает объем тонким волосам;

  • не перегружает образ;

  • легко адаптируется под любой стиль.

Стилисты отмечают, что именно эта форма идеально соответствует современному тренду на «тихую роскошь».

Почему эту стрижку выбирают мировые звезды

Лоб имеет эффектный и дорогой вид как на красных дорожках, так и в повседневной жизни. Она позволяет изменять образ без радикальных решений: ее можно носить гладкой, волнистой или с эффектом легкой небрежности.

В отличие от четких форм 90-х, сегодня лоб стал более живым:

  • кончики часто подкручивают во внутрь;

  • прибавляют легкие волны;

  • оставляют естественное движение волос.

Кому такая стрижка подходит больше всего

Лоб подходит практически всем, но особенно красиво выглядит:

  • на тонких волосах — придает локонам объем;

  • на средней длине — подчеркивает форму лица;

  • при любом возрасте — освежает внешность.

Благодаря вариациям длины и текстуры, ее можно адаптировать под любые черты лица.

