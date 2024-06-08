Впечатляет своей простотой: изобретен новый способ очистки воздуха

Использовать простой активированный уголь для борьбы с последствиями климатического кризиса ученым сначала показалось безумной идеей, но она сработала.

Ученые из Кембриджского университета создали электрифицированную "угольную губку", способную впитывать из воздуха избыток углекислого газа. Использовать простой активированный уголь для борьбы с последствиями климатического кризиса ученым сначала показалось безумной идеей, но она сработала.

Об этом сообщается на сайте британского университета.

Устройство работает на основе активированного угля, часто используемого в бытовых фильтрах для воды.

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Зарядив угольную "губку" ионами гидроксида, образующими обратные связи с CO2, исследователи обнаружили, что заряженный материал может успешно улавливать CO2 непосредственно из воздуха.

Заряженная угольная губка также потенциально более энергоэффективна, чем нынешние подходы к улавливанию углерода, поскольку для удаления захваченного CO2 и его хранения требуются гораздо более низкие температуры.

Большинство материалов, используемых для улавливания CO2 из воздуха, необходимо нагревать до температуры до 900°C, часто с использованием природного газа, отмечают ученые. Однако заряженные угольные губки, разработанные командой Кембриджа, требуют нагревания всего до 90-100°C – с этим справляются и устройства, работающие на возобновляемой энергии. Материалы нагреваются за счет резистивного нагрева – изнутри наружу, что делает процесс более быстрым и менее энергоемким.

Угольная губка, по словам ученых, может быть полезна не только для улавливания углерода: поры древесного угля и введенные в них ионы можно точно настроить для захвата других молекул.

Напомним, эксперты назвали город с самым загрязненным воздухом в мире.

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