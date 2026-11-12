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Разное
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"Впереди что-то пострашнее": британский экстрасенс сделал новое предсказание о 2028 году

«Пророк катастроф» Крейг Гамильтон-Паркер заявил, что 2028 год станет чрезвычайным для мира, а человечество якобы ждет неожиданная война, о которой ему уже намекнули древние индийские оракулы.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Крейг Гамильтон-Паркер

«Пророк катастроф» предусмотрел неожиданную войну 2028 года

2028 год может принести миру неожиданную войну и масштабные политические потрясения. По крайней мере, такое будущее увидел британский экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер, которого называют «пророком катастроф». В этот раз он заговорил о загадочных предвидениях индийских оракулов и возможном противостоянии с Китаем в Тихоокеанском регионе.

Об этом пишет UNILAD.

Какую неожиданную войну увидел «пророк катастроф»

Гамильтон-Паркер назвал 2028 год «очень необычным» и заявил, что впереди мир ждет неожиданная война. По его словам, она может быть связана с Китаем и противостоянием в Тихоокеанском регионе, а будет разворачиваться на фоне крупных политических преобразований.

«Впереди неожиданная война», — заявил экстрасенс в новом видео на своем YouTube-канале.

Особое внимание он обратил на индийские оракулы Наади, о которых рассказывает своим подписчикам. По словам Гамильтона-Паркера, в этих древних пророчествах также есть намеки на предстоящее противостояние. В то же время он дал понять, что это еще не все предсказания: «Впереди есть кое-что».

Какие события, кроме возможной войны с участием Китая, подразумевает «пророк катастроф», он пока не объяснил.

Другие пророчества Гамильтона-Паркера

В сентябре Гамильтон-Паркер уже пугал поклонников своих предсказаний сценарием глобальной войны в 2028 году. Тогда он заявлял, что искусственный интеллект может стать катализатором противостояния между США, Китаем и Россией. Особую опасность экстрасенс связывал с использованием новых технологий.

В конце октября британский провидец переключил внимание на три угрозы для Европы 2027 года. Испании он предусмотрел массовые протесты и новый всплеск сепаратизма в Каталонии, Португалии — политическую и экономическую нестабильность, а в Италии — возможное нападение на Ватикан, Папу Римского или другой символ католицизма.

А уже после промежуточных выборов в США экстрасенс взялся предвидеть будущее Дональда Трампа. Он сравнил положение президента с «взбудораженным гнездом ос», заговорил о возможных попытках импичмента и предположил, что новые войны могут даже помочь американскому лидеру расширить свои полномочия.

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