Врач Комаровский высказался о состоянии Трампа и определился с диагнозом

Евгений Комаровский

Известный украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал поведение президента США Дональда Трампа и предположил наличие у него серьезных возрастных когнитивных изменений.

Об этом Комаровский сказал в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном.

По словам Комаровского, современная медицина существенно продлила продолжительность жизни, однако не смогла эффективно решить проблему сохранения ментального здоровья у пожилых людей.

«Люди могут выглядеть физически нормально, но это не значит, что мозг работает правильно. Мы видим проявления возрастных изменений, которые могут влиять на принятие решений», — отметил врач.

Врач заявил, что в поведении Дональда Трампа, по его мнению, прослеживаются признаки когнитивных нарушений, в частности проблемы с краткосрочной памятью и импульсивность в принятии решений.

«Это выглядит как импульсивное поведение, когда человек может забывать, что говорил раньше, но хорошо помнить давние события», — сказал он, добавив, что подобные процессы часто связаны с возрастными изменениями мозга.

Он также подчеркнул, что старение политических лидеров является глобальным вызовом, поскольку многие страны мира руководствуются людьми старшего возраста, что может влиять на качество принятых решений.

Отдельно Комаровский подчеркнул, что проблема ментального здоровья населения в целом становится все острее из-за старения общества.

Отметим, что на днях американский президент Дональд Трамп ответил на предложение проверить свое психическое состояние.

В частности, Трамп отверг критику в свой адрес по поводу того, что ему не помешает обследование ментального здоровья.

