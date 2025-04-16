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Врач-онколог рассказал, чем он питается для профилактики развития рака
В частности, важны ягоды.
Врач-онколог, онкохимиотерапевт Макс Тур рассказал, чем он питается для профилактики развития рака.
Об этом он рассказал в своем Tik-Tоk .
Первый в списке – брокколи, содержащий сульфорафан, замедляющий развитие раковых клеток.
На втором месте – ягоды: гранат, малина и черника. Они отличные антиоксиданты, говорит медик, которые помогают излечивать поврежденные клетки.
"Конечно, их нужно есть много, чтобы достичь терапевтического эффекта, но если это делать постоянно, то это топ-идея", - говорит медик.
Третье, что следует добавить в свой рацион, – жирную рыбу. Это – скумбрия, лосось.
Напомним, ранее врач Юрий Габорец рассказал, как легче переносить магнитные бури. Самые уязвимые к магнитным бурям люди, имеющие гипертонию, ВСД и неврозы.