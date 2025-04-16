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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
218
Время на прочтение
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Врач-онколог рассказал, чем он питается для профилактики развития рака

В частности, важны ягоды.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Овощи.

Овощи / © pixabay.com

Врач-онколог, онкохимиотерапевт Макс Тур рассказал, чем он питается для профилактики развития рака.

Об этом он рассказал в своем Tik-Tоk .

Первый в списке – брокколи, содержащий сульфорафан, замедляющий развитие раковых клеток.

На втором месте – ягоды: гранат, малина и черника. Они отличные антиоксиданты, говорит медик, которые помогают излечивать поврежденные клетки.

"Конечно, их нужно есть много, чтобы достичь терапевтического эффекта, но если это делать постоянно, то это топ-идея", - говорит медик.

Третье, что следует добавить в свой рацион, – жирную рыбу. Это – скумбрия, лосось.

Напомним, ранее врач Юрий Габорец рассказал, как легче переносить магнитные бури. Самые уязвимые к магнитным бурям люди, имеющие гипертонию, ВСД и неврозы.

Дата публикации
Количество просмотров
218
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