Врачи назвали 5 продуктов, содержащих больше всего кальция: их нужно есть людям за 50

Какие продукты содержат кальций / © www.freepik.com/free-photo

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После 50 лет организм начинает постепенно терять костную массу, а усвоение кальция становится менее эффективным. Именно поэтому врачи рекомендуют внимательнее следить за рационом, ведь достаточное количество этого минерала помогает поддерживать крепкость костей, здоровье зубов, нормальную работу мышц и сердца. Многие считают, что главным источником кальция является только молоко. На самом деле существует много других продуктов, которые содержат его не меньше, а иногда даже больше. Вот пять продуктов, которые следует регулярно включать в свое меню.

Твердый сыр

Твердый сыр считается одним из лучших источников кальция. В зависимости от сорта, в 100 г продукта может содержаться от 700 до более 1000 мг этого минерала.

Кроме кальция, сыр богат белком, фосфором и витамином В12, которые также необходимы для здоровья костей. Однако из-за высокого содержания соли и жиров его лучше употреблять умеренно примерно 30-50 граммов в день.

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Кунжут

Кунжутные семена — настоящий рекордсмен по содержанию кальция. Он также содержит магний, цинк, железо и полезные растительные жиры.

Семена можно добавлять к кашам, салатам, домашней выпечке, йогуртам или овощным блюдам. Даже одна-две столовых ложки кунжута ежедневно помогут обогатить рацион важными минералами.

Сардины с косточками

Консервированные сардины, которые употребляют вместе с мягкими косточками, являются отличным источником кальция. Кроме того, эта рыба содержит жирные кислоты омега-3, витамин D и высококачественный белок.

Витамин D особенно важен, ведь именно он помогает организму лучше усваивать кальций. Именно поэтому сардины считают одним из самых полезных продуктов для людей постарше.

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Миндаль

Миндаль содержит не только кальций, но и магний, калий, витамин Е и полезные ненасыщенные жиры.

Регулярное употребление этой ореховой культуры оказывает положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы и помогает поддерживать здоровье костей. Оптимальной порцией считают около 20-30 г миндаля в день.

Белая фасоль

Белая фасоль — доступный продукт, содержащий немало кальция, растительного белка, клетчатки и микроэлементов.

Она хорошо насыщает, поддерживает нормальный уровень сахара в крови и способствует здоровому пищеварению. Фасоль можно использовать для приготовления супов, салатов, гарниров или овощных рагу.

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Как улучшить усвоение кальция

Недостаточно только есть продукты, богатые кальцием, важно, чтобы организм мог его эффективно усваивать. Для этого врачи советуют:

Следить за уровнем витамина D. Именно витамин D помогает кальцию попадать в костную ткань. Его организм получает благодаря солнечному свету, жирной рыбе, яйцам и обогащенным продуктам.

Не забывать о физической активности. Регулярная ходьба, плавание, упражнения и легкие тренировки помогают укреплять кости и уменьшают риск остеопороза.

Ограничивать избыток соли и сладких газированных напитков. Чрезмерное потребление соли может способствовать выведению кальция из организма. Газированные сладкие напитки также не следует употреблять слишком часто.

Почему после 50 лет кальций особенно важен

С возрастом риск развития остеопороза и переломов значительно растет. Особенно это касается женщин после менопаузы, когда снижается уровень эстрогенов, что влияет на плотность костной ткани.

Регулярное употребление продуктов, богатых кальцием, в сочетании со сбалансированным питанием, достаточным количеством витамина D и активным образом жизни помогает дольше сохранять крепкость костей и поддерживать хорошее самочувствие.

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