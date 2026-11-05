Врачи назвали картошку, которую ни в коем случае нельзя есть, особенно детям и пожилым людям

Чем опасен зеленый картофель / © Фото из открытых источников

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Картофель остается одним из самых популярных продуктов в рационе украинцев, но не каждый корнеплод безопасен для здоровья. Особую опасность представляет картофель, который позеленел, пророс или начал портиться. В нем может накапливаться соланин — природное токсическое соединение, способное вызвать пищевое отравление. Особенно внимательными следует быть родителям маленьких детей и пожилым людям, ведь важно не только правильно хранить картофель, но и знать, когда его уже нельзя использовать для приготовления пищи.

Какой картофель нельзя есть

Наибольшее беспокойство вызывают три вида картофеля: позеленевший, сильно проросший и испорченный. Опасность заключается не только во внешнем виде овоща, но и возможном повышении содержания природных токсинов. О рисках употребления картофеля предупреждают специалисты Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов.

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Позеленевший картофель. Если кожура или мякоть картофеля приобрели зеленый оттенок, это может свидетельствовать о повышенном содержании гликоалкалоидов, в частности соланина. Позеленение возникает под действием света, поэтому чаще всего такое случается с неправильно хранившимися овощами. Зелёный цвет обусловлен хлорофиллом, который не является ядовитым. Однако его появление может сопровождаться накоплением токсичных соединений. Если картофель сильно позеленел, его лучше выбросить, а не пытаться спасти очисткой.

Картофель с длинными побегами. При прорастании в картофеле могут увеличиваться концентрации природных токсинов, особенно у ростков и так называемых глазков. Если клубни покрыты многочисленными побегами, сморщились или стали мягкими, их не следует использовать для приготовления пищи. Небольшие побеги на твердом картофеле без зеленых участков можно тщательно удалить вместе с глазками. Однако старые, сильно проросшие клубни безопаснее выбросить.

Картошка с горьким привкусом. Горький вкус или чувство жжения во рту после пробования картофеля могут свидетельствовать о повышенном содержании гликоалкалоидов. Этот продукт нельзя доедать или использовать для других блюд. Важно помнить, что обычная варка, запекание или жарка не гарантирует уничтожение соланина. Поэтому не стоит надеяться, что термическая обработка сделает опасный картофель пригодным для потребления.

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