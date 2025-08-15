ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
741
Время на прочтение
2 мин

Врачи назвали неожиданную причину, почему не стоит спать голышом в жару

Вопреки расхожему мнению, сон без пижамы в жару может не только не помочь, но и повредить здоровью.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Врачи назвали неожиданную причину, почему не стоит спать голышом в жару

Врачи назвали неожиданную причину, почему не стоит спать голышом в жару / © pixabay.com

Эксперты из компании Winstons Beds предостерегают, что сон без одежды в жару не помогает охладиться, а, напротив, может усугубить состояние здоровья. Специалисты объясняют, что пижамы и нижнее белье играют важную роль в регулировании температуры тела и отведении влаги.

Об этом пишет Express.

Основные риски сна без одежды:

  • Отсутствие контроля влаги: Пижама поглощает пот, тогда как сон голышом оставляет влагу на коже, что может вызвать чувство липкости и дискомфорта, а также загрязняет постельное белье.

  • Уязвимость к переохлаждению Если ночью температура воздуха снизится, тело, не защищенное одеждой, может быстро переохладиться.

  • Проблемы с кожей: Прямой контакт кожи с грубым или не очень дышащим постельным бельем может вызвать раздражение. Одежда действует как защитный барьер, минимизируя трение.

  • Укусы насекомых: Сон с открытым окном без одежды увеличивает риск укусов насекомых.

Вместо того чтобы спать голым, эксперты советуют прикладывать лед к точкам пульса, например, на шее или между бедрами. Это помогает охладить кровь, циркулирующую по телу и снижающую его общую температуру. Также специалисты предостерегают от опасных лайфхаков, распространяющихся в сети, таких как устройство «усовершенствованного кондиционера» из вентилятора и ванн со льдом.

Напомним, найти удобную позу, откинуть одеяло, выдвинуть одну ногу и все равно сон не идет. На самом деле, это не просто дискомфорт, но и серьезный вызов для организма, ведь во время сна тело должно остыть, чтобы запустить правильный цикл отдыха, а чрезмерное тепло этому мешает.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie