Врачи назвали топ-5 продуктов для контроля сахара в крови: они точно есть в вашем холодильнике

Что нужно есть, чтобы не повышался сахар в крови / © Freepik

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Резкие скачки уровня сахара в крови могут вызвать усталость, сильный голод, сонливость после еды и постоянное желание перекусить. Именно поэтому врачи советуют обращать внимание не только на количество сладкого в рационе, но и на продукты, помогающие поддерживать стабильный уровень глюкозы. Хорошая новость в том, что большинство из них уже есть на кухне практически каждой семьи. Важно понимать, что ни один продукт не способен заменить лечение сахарного диабета. Однако правильно составленный рацион помогает организму лучше контролировать уровень глюкозы, дольше сохранять ощущение сытости и уменьшать риск резких колебаний сахара.

Натуральный греческий йогурт

Греческий йогурт без сахара содержит большое количество белка, замедляющего усвоение углеводов. Благодаря этому после еды уровень глюкозы увеличивается равномерно, а не резко.

Кроме того, натуральный йогурт богат пробиотиками, которые положительно влияют на микрофлору кишечника. Исследования показывают, что здоровый кишечник участвует в регуляции обмена веществ.

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Лучше всего выбирать продукт без ароматизаторов, фруктовых наполнителей и добавленного сахара.

Яйца

Яйца давно считают одним из самых лучших продуктов для завтрака. Они содержат качественный белок и полезные жиры, которые помогают дольше сохранять ощущение сытости и предотвращают переедание.

После такого завтрака человек реже испытывает тягу к сладостям, а уровень глюкозы остается более стабильным в течение дня. К тому же яйца являются источником холина, витамина D, селена и других питательных веществ.

Огурцы

Несмотря на простой состав, огурцы являются отличным продуктом для людей, которые следят за уровнем сахара. Они почти не содержат калорий, богатых водой и клетчаткой, поэтому помогают поддерживать чувство сытости.

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Огурцы можно добавлять в салаты, сэндвичи или использовать как легкий перекус между основными приемами пищи.

Сыр твердых сортов

Небольшая порция качественного сыра содержит много белка и кальция и практически не влияет на уровень глюкозы.

Однако врачи рекомендуют соблюдать умеренность, ведь сыр достаточно калорийный и содержит значительное количество насыщенных жиров. Оптимальная порция — примерно 30-40 граммов за один прием.

Лучше всего сочетать сыр со свежими овощами или цельнозерновыми хлебцами.

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Лиственная зелень

Шпинат, салат, руккола, укроп, петрушка и другая зелень содержат много клетчатки, магния, калия и антиоксидантов.

Они обладают очень низким гликемическим индексом, поэтому практически не повышают уровень сахара в крови. Кроме того, большое количество клетчатки замедляет усвоение углеводов из других продуктов.

Поэтому врачи советуют, чтобы половину тарелки во время обеда или ужина занимали овощи и зелень.

Какие привычки также помогают контролировать уровень сахара

Помимо правильного выбора продуктов большое значение имеют ежедневные привычки. Специалисты рекомендуют:

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не пропускать завтрак;

питаться регулярно, без продолжительных перерывов;

сочетать углеводы с белками и полезными жирами;

ограничивать сладкие напитки и продукты с большим количеством добавленного сахара;

каждый день быть физически активными хотя бы 30 минут.

Когда следует обратиться к врачу

Если постоянно беспокоят сильная жажда, частое мочеиспускание, резкая усталость, ухудшение зрения или неконтролируемый аппетит, не стоит пытаться решить проблему только изменением рациона. Такие симптомы могут свидетельствовать о нарушении углеводного обмена, поэтому необходимо обратиться к семейному врачу и пройти обследование.

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