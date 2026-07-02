Врачи назвали ягоды, которые нужно есть для поддержания здоровья сердца и сосудов: полный список

Какая польза ягод для сердца / © Unsplash

Реклама

Состояние сердечно-сосудистой системы в значительной степени зависит от образа жизни и питания. Доказано, что регулярное употребление ягод помогает укреплять сосуды, поддерживать нормальное АД, уменьшать воспалительные процессы и защищать сердце от преждевременного старения. Все это благодаря высокому содержанию антиоксидантов, клетчатки, витаминов и природных растительных соединений.

Черника — естественный защитник сосудов

Черника считается одной из самых ценных ягод для сердца. Она богата антоцианами — природными пигментами, которые укрепляют стенки сосудов, улучшают их эластичность и помогают уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, черника содержит витамин С, марганец и клетчатку, что способствует нормализации уровня холестерина и поддерживает здоровое кровообращение.

Реклама

Голубика помогает контролировать артериальное давление

Голубика содержит полифенолы, калий и большое количество антиоксидантов. Именно эти вещества оказывают положительное влияние на работу сердечной мышцы и помогают поддерживать нормальное артериальное давление.

Регулярное употребление голубики также способствует улучшению функции сосудов и защищает клетки организма от окислительного стресса.

Малина поддерживает уровень холестерина

Малина ценится не только за свой аромат, но и за высокое содержание клетчатки, помогающей снижать уровень «плохого» холестерина.

Также в ягодах содержатся витамины С, К, марганец и элаговая кислота — природный антиоксидант, помогающий бороться с воспалительными процессами.

Реклама

Клубника улучшает работу сердца

Клубника является источником витамина С, фолиевой кислоты и флавоноидов. Эти вещества помогают поддерживать упругость сосудов, улучшают кровообращение и могут уменьшать риск образования атеросклеротических бляшек.

Благодаря невысокой калорийности клубника станет отличным десертом даже для людей, следящих за массой тела.

Клюква способствует здоровью сосудов

Клюква известна своими антибактериальными свойствами, однако ее польза не ограничивается только мочевыделительной системой.

Она содержит проантоцианидины, которые положительно влияют на состояние кровеносных сосудов, помогают уменьшать воспаление и поддерживают нормальную циркуляцию крови.

Реклама

Смородина — настоящая витаминная бомба

Черная смородина является одним из лидеров по содержанию витамина С. Кроме этого, она богата антоцианами, калием и природными антиоксидантами.

Такое сочетание способствует укреплению капилляров, поддерживает здоровье сердца и помогает организму лучше противостоять воздействию свободных радикалов.

Вишня помогает бороться с воспалением

Вишня содержит антоцианы и калий, которые поддерживают нормальную работу сердца, способствуют расслаблению сосудов и помогают контролировать артериальное давление.

Кроме того, она обладает естественными противовоспалительными свойствами, что также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Реклама

Как правильно употреблять ягоды

Наибольшую пользу ягоды приносят в свежем виде. Если сезон уже завершился, отличной альтернативой станут быстрозамороженные ягоды без добавления сахара.

Специалисты советуют съедать примерно 150-250 грамм ягод в день, сочетая разные виды. Их можно добавлять к кашам, натуральному йогурту, сыру, полосе или употреблять как отдельный полезный перекус.

Кому следует быть осторожными

Несмотря на значительную пользу людям с пищевой аллергией, некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта или сахарным диабетом следует согласовать количество ягод в рационе со своим врачом или диетологом.

Новости партнеров