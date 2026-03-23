Враги кабачков и цуккини: список растений, которые нельзя сажать рядом

В отличие от многих культур — кабачки и цуккини — не очень привередливы в выращивании. Впрочем, даже они могут давать худший урожай из-за неправильного соседства на грядке.

Известно, что правильно посаженные растения на грядке способны значительно улучшить рост и урожайность. Это очень важно, ведь некоторые растения истощают почву, конкурируют за питательные вещества, провоцируют появление вредителей и болезней.

Что не сажать возле кабачков и цуккини

Тыквы, патиссоны, дыни, огурцы

Эти растения принадлежат к семейству тыквенных, поэтому имеют одинаковые потребности в питательных веществах. Поэтому культуры конкурируют между собой. Кроме того, они болеют теми же болезнями. Следовательно, возрастает риск заражения мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями.

Картофель

Картофель истощает почву и уносит из него много питательных веществ. Поэтому кабачки могут расти слабее и давать меньше плодов.

Редис и редька

Эти растения могут подавлять рост кабачков. Они имеют другую корневую систему и конкурируют за влагу.

Кукуруза

Если кукурузу посадить очень близко к кабачкам и цуккини, то она будет создавать тень. Это может мешать нормальному развитию любящих свет кабачков.

Какие растения будут хорошими соседями:

фасоль и горох — обогащают почву азотом;

чеснок и лук — отпугивают вредителей и снижают риск грибковых заболеваний;

укроп – привлекает полезных насекомых и улучшает общее состояние растений;

салат и шпинат — не конкурируют за питательные вещества;

бархатцы — помогают бороться с вредителями и оздоравливают почву.

