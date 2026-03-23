Враги кабачков и цуккини: список растений, которые нельзя сажать рядом
Правильное сочетание растений на грядке — действенный способ получить большой урожай кабачков и цуккини.
В отличие от многих культур — кабачки и цуккини — не очень привередливы в выращивании. Впрочем, даже они могут давать худший урожай из-за неправильного соседства на грядке.
Известно, что правильно посаженные растения на грядке способны значительно улучшить рост и урожайность. Это очень важно, ведь некоторые растения истощают почву, конкурируют за питательные вещества, провоцируют появление вредителей и болезней.
Что не сажать возле кабачков и цуккини
Тыквы, патиссоны, дыни, огурцы
Эти растения принадлежат к семейству тыквенных, поэтому имеют одинаковые потребности в питательных веществах. Поэтому культуры конкурируют между собой. Кроме того, они болеют теми же болезнями. Следовательно, возрастает риск заражения мучнистой росой и другими грибковыми заболеваниями.
Картофель
Картофель истощает почву и уносит из него много питательных веществ. Поэтому кабачки могут расти слабее и давать меньше плодов.
Редис и редька
Эти растения могут подавлять рост кабачков. Они имеют другую корневую систему и конкурируют за влагу.
Кукуруза
Если кукурузу посадить очень близко к кабачкам и цуккини, то она будет создавать тень. Это может мешать нормальному развитию любящих свет кабачков.
Какие растения будут хорошими соседями:
фасоль и горох — обогащают почву азотом;
чеснок и лук — отпугивают вредителей и снижают риск грибковых заболеваний;
укроп – привлекает полезных насекомых и улучшает общее состояние растений;
салат и шпинат — не конкурируют за питательные вещества;
бархатцы — помогают бороться с вредителями и оздоравливают почву.
