Вредит ли здоровью пища, разогретая в пластиковых контейнерах

Микропластиком называют очень мелкие частицы пластика (менее 5 миллиметров). В организм человека он попадает через пищу, воду и воздух. Там он постепенно скапливается.

Как пишет издание Health, наука считает, что микропластик вредит репродуктивной, пищеварительной и дыхательной системам, а также может быть связан с раком толстой кишки и легких.

Доказано, что при нагревании в микроволновке в течение всего трех минут выделяют миллионы частиц микропластика в пищу.

Если хранить пищу в пластиковом контейнере при комнатной температуре — это также приводит к высвобождению микропластика — правда, в меньшем количестве.

Замораживание продуктов в пластике имеет подобный эффект, объяснила доктор Кармен Марсит из Школы общественного здоровья Роллинза.

«Процесс замораживания может сделать пластик более хрупким, поэтому больше частиц микропластика может попасть в пищу», — уточнила она.

Многие химические вещества, используемые в производстве пластика, считаются вредными для здоровья человека. Речь идет о таких химикатах как PFAS, фталатах и BPA.

В частности, PFAS ассоциируется с риском развития рака, ослаблением иммунитета, нарушениями репродуктивной функции и задержками развития у детей.

Когда пластиковая посуда нагревается в микроволновке, это способствует тому, чтобы эти химические вещества «вымывались» из пластика в пищу, добавила Кармен Марсит. Это можно увидеть даже невооруженным глазом.

«Если после микроволновки вы заметили, что контейнер стал более мягким — это признак того, что химикаты из пластика попали в вашу еду», — отметила исследователь.

Количество вредных веществ зависит от типа пластика. Но в общем-то лучше избегать нагревания любого пластика, даже если на нем стоит отметка «подходит для микроволновки». Хотя такие контейнеры действительно не должны плавиться, это не значит, что они безопасны.

