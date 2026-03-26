ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
200
Время на прочтение
2 мин

Вредит ли здоровью пища, разогретая в пластиковых контейнерах

Разогрев пищи в пластиковых контейнерах кажется удобным и привычным решением, но такая практика может быть опасна для здоровья.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Некоторые продукты могут поглощать микропластик и включать в себя химические частицы / © Фото из открытых источников

Микропластиком называют очень мелкие частицы пластика (менее 5 миллиметров). В организм человека он попадает через пищу, воду и воздух. Там он постепенно скапливается.

Как пишет издание Health, наука считает, что микропластик вредит репродуктивной, пищеварительной и дыхательной системам, а также может быть связан с раком толстой кишки и легких.

Доказано, что при нагревании в микроволновке в течение всего трех минут выделяют миллионы частиц микропластика в пищу.

Если хранить пищу в пластиковом контейнере при комнатной температуре — это также приводит к высвобождению микропластика — правда, в меньшем количестве.

Замораживание продуктов в пластике имеет подобный эффект, объяснила доктор Кармен Марсит из Школы общественного здоровья Роллинза.

«Процесс замораживания может сделать пластик более хрупким, поэтому больше частиц микропластика может попасть в пищу», — уточнила она.

Многие химические вещества, используемые в производстве пластика, считаются вредными для здоровья человека. Речь идет о таких химикатах как PFAS, фталатах и BPA.

В частности, PFAS ассоциируется с риском развития рака, ослаблением иммунитета, нарушениями репродуктивной функции и задержками развития у детей.

Когда пластиковая посуда нагревается в микроволновке, это способствует тому, чтобы эти химические вещества «вымывались» из пластика в пищу, добавила Кармен Марсит. Это можно увидеть даже невооруженным глазом.

«Если после микроволновки вы заметили, что контейнер стал более мягким — это признак того, что химикаты из пластика попали в вашу еду», — отметила исследователь.

Количество вредных веществ зависит от типа пластика. Но в общем-то лучше избегать нагревания любого пластика, даже если на нем стоит отметка «подходит для микроволновки». Хотя такие контейнеры действительно не должны плавиться, это не значит, что они безопасны.

Раньше мы писали о том, почему в жару не стоит пить воду из пластиковых бутылок. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
200
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie