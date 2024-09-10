Повредит ли живому человеку, если за него молятся, как за упокой: ответ священника

От христианской молитвы ничего дурного не будет, даже в том случае, если она за упокой еще живого человека. Бог не выполнит такой молитвы.

Об этом рассказал в своем TikТоk священник Алексей Филюк.

По его словам, такие действия недобросовестных людей не являются поводом для паники. Священник отмечает, что от такой молитвы "ничего плохого не будет".

"От христианской молитвы ничего плохого не будет. У Бога вообще-то нет мертвых. У него все живые: и живые являются живыми, и отошедшие в вечность – живые. Ибо они душами пошли к господу, если делали добро", – говорит Алексей Филюк.

Также священник обратился к христианам и отметил, что не стоит заниматься такими "черными обрядами, которыми старые люди занимались".

Напомним, ранее священник Алексей Филюк рассказал, нужно ли завешивать зеркала в доме после смерти родных. Среди украинцев это принято, потому что, мол, душа человека якобы может "застрять" в них или "заблудиться".

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