ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
618
Время на прочтение
2 мин

Все больше пар после 60 лет решают разойтись — и на это есть особая причина

После выхода на пенсию и «вылета» детей из семейного гнезда многие пары сталкиваются с тишиной и понимают, что больше не хотят проживать совместные годы вместе.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Именно жены инициируют до 70% разводов среди людей в возрасте от 50 лет

Именно жены инициируют до 70% разводов среди людей в возрасте от 50 лет / © Freepik

В мире становится все более популярным явление под названием «серый развод» (grey divorce) — когда супруги с многолетним стажем решают разойтись именно во время выхода на пенсию. Когда ежедневная рабочая суета утихает, а взрослые дети начинают жить отдельно, пары остаются один на один с давними проблемами и чувством эмоциональной дистанции.

Об этом пишет популярное венгерское интернет-издание Egészségkalauz, посвященное здоровью, медицине и здоровому образу жизни.

Главной причиной таких действий ученые называют рост продолжительности жизни: достигая 60-летнего рубежа, люди осознают, что впереди у них еще несколько активных десятилетий, которые они стремятся провести в гармонии, комфорте и эмоциональной безопасности.

Кроме того, важную роль играют изменение общественных норм и финансовая независимость женщин. По статистике, именно жены инициируют до 70% разводов среди людей от 50 лет.

Тем не менее, поздний разрыв сопровождается серьезными вызовами. Разделение имущества и потеря общего бюджета оказывают существенное влияние на уровень жизни. Исследования свидетельствуют, что после развода уровень благосостояния женщин падает значительно ощутимее, чем у мужчин.

Специалисты отмечают, что «серый развод» не всегда является свидетельством внезапного краха отношений — чаще это логическая точка во взаимоотношениях, которые уже давно исчерпали себя, но держались на быте и воспитании детей. При всех сложностях, для многих это становится шансом на личное восстановление, поиск внутреннего покоя и новых жизненных целей.

Напомним, привычка, которая есть у 98% людей, может незаметно разрушить отношения. Как рассказала психотерапевт Элоиза Скиннер, привычка перебивать своего партнера во время разговоров может приблизить разрыв отношений, поскольку так вы можете демонстрировать нехватку уважения к партнеру.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie