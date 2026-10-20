Все больше пар после 60 лет решают разойтись — и на это есть особая причина

Именно жены инициируют до 70% разводов среди людей в возрасте от 50 лет / © Freepik

Реклама

В мире становится все более популярным явление под названием «серый развод» (grey divorce) — когда супруги с многолетним стажем решают разойтись именно во время выхода на пенсию. Когда ежедневная рабочая суета утихает, а взрослые дети начинают жить отдельно, пары остаются один на один с давними проблемами и чувством эмоциональной дистанции.

Об этом пишет популярное венгерское интернет-издание Egészségkalauz, посвященное здоровью, медицине и здоровому образу жизни.

Реклама

Главной причиной таких действий ученые называют рост продолжительности жизни: достигая 60-летнего рубежа, люди осознают, что впереди у них еще несколько активных десятилетий, которые они стремятся провести в гармонии, комфорте и эмоциональной безопасности.

Реклама

Кроме того, важную роль играют изменение общественных норм и финансовая независимость женщин. По статистике, именно жены инициируют до 70% разводов среди людей от 50 лет.

Тем не менее, поздний разрыв сопровождается серьезными вызовами. Разделение имущества и потеря общего бюджета оказывают существенное влияние на уровень жизни. Исследования свидетельствуют, что после развода уровень благосостояния женщин падает значительно ощутимее, чем у мужчин.

Специалисты отмечают, что «серый развод» не всегда является свидетельством внезапного краха отношений — чаще это логическая точка во взаимоотношениях, которые уже давно исчерпали себя, но держались на быте и воспитании детей. При всех сложностях, для многих это становится шансом на личное восстановление, поиск внутреннего покоя и новых жизненных целей.

Напомним, привычка, которая есть у 98% людей, может незаметно разрушить отношения. Как рассказала психотерапевт Элоиза Скиннер, привычка перебивать своего партнера во время разговоров может приблизить разрыв отношений, поскольку так вы можете демонстрировать нехватку уважения к партнеру.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров