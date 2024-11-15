Все будут думать, что вы моете каждый день, а на самом деле – раз в месяц: раствор для очистки зеркал

Главной особенностью любых зеркальных поверхностей есть то, что на них легко появляются разводы. Однако справиться с ними можно даже и без химии.

Оказывается, в домашних условиях можно запросто приготовить раствор из подручных ингредиентов, который по своим свойствам не будет уступать магазинной жидкости для мытья зеркальных поверхностей. Для этого вам понадобится нашатырный спирт. Из него можно приготовить целых два средства для очищения:

В 200 мл воды смешайте 5 капель нашатырного спирта и 50 мл глицерина. Нанесите средство на зеркало с помощью пульверизатора, тщательно протрите сухой тряпкой. В равных пропорциях смешайте нашатырный спирт и зубной порошок. Должна получиться пастообразная смесь. Ее нанесите на зеркало, вотрите круговыми движениями. Процедуру нужно повторять, пока на поверхности не останется никаких разводов.

Последний вариант лучше подходит, если зеркало было загрязнено косметикой, маслом, другими жирными веществами или следами от пальцев.

Вы также можете использовать для протирания зеркала любые спиртосодержащие средства: одеколон, крепкий алкоголь, медицинский спирт. Выбранное средство нужно нанести на поверхность, а затем быстро вытереть тряпкой или бумагой.

От разводов также помогает обычная поваренная соль. В стакане воды смешайте 1 ст. ложку продукта, нанесите раствор на уже протертую поверхность и протрите смятой газетой. Можете добавить к раствору крепкий зеленый чай.

Интересно, но наши бабушки использовали для борьбы с разводами и следами на зеркале сырой картофель. Овощи нужно разрезать пополам и натереть половинкой поверхность. Оставьте на 5 минут, а затем сотрите влажной тряпкой. Для этой процедуры также подойдите и разведенный в воде картофельный крахмал.

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