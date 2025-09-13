Все, что вам нужно знать о вещах из секонд-хенда: как их стирать, какие ни в коем случае не брать

Как правильно постирать одежду из секонд-хенда / © unsplash.com

Современное понятие “секонд-хенда” сформировалось более ста лет назад. Сначала состоятельные люди передавали свою одежду беднее — чтобы помочь и одновременно избавиться от ненужных вещей. Впоследствии появились покупатели, готовые платить за подержанные вещи, и на этом зародился настоящий бизнес. Сегодня секонд-хенд — это полноценная индустрия с собственными стандартами качества.

Как работает современный секонд-хенд

В Европе функционируют компании, которые организованно собирают, сортируют, обрабатывают и продают одежду из “других рук”. Процесс выглядит так:

Сбор вещей в специальных пунктах; Сортировка по качеству и назначению; Обработка и дезинфекция на фабриках; Упаковка и продажа в магазинах.

Секонд-хенд сегодня — это не гуманитарная помощь, а сертифицированный товар с подтвержденной санитарной обработкой.

Секонд-хенд в Украине.

По данным статистики, около 70% людей в мире имеют хотя бы одну вещь из секонд-хенда. В Украине магазины подержанной одежды существовали и раньше, но особое распространение они получили после экономического спада 2013-2016 годов. В 2017 году страна заняла третье место в мире по объему импорта секонд-хенда, уступив только Пакистану и Малайзии.

Правила безопасного пользования секонд-хендом

Врач-дерматологиня Екатерина Бакико отмечает: не игнорируйте правила обработки вещей из секонд-хенда.

Всегда мойте и стирайте новые покупки при температуре выше 60 °C не менее 30 минут.

Дополнительно прогладьте одежду и продезинфицируйте обувь, шляпы и аксессуары.

Делайте это даже с вещами, полученными от родственников или друзей.

Обратите внимание, что дезинфицирующие растворы, которыми обрабатывают партии одежды для Украины, могут раздражать кожу, поэтому первичная стирка обязательна.

Также врач советует избегать покупки белья, купальников, многоразовых подгузников и прокладок, ведь они могут содержать микроорганизмы и остатки биологических веществ.