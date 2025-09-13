ТСН в социальных сетях

Все, что вам нужно знать о вещах из секонд-хенда: как их стирать, какие ни в коем случае не брать

Термин “секонд-хенд” зародился в Англии и, по словам историков, имеет королевское происхождение. Когда-то монархи передавали свою одежду приближенным лицам, и она попадала к ним уже во “вторых руках”, основывая традицию повторного использования вещей.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как правильно постирать одежду из секонд-хенда

Как правильно постирать одежду из секонд-хенда / © unsplash.com

Современное понятие “секонд-хенда” сформировалось более ста лет назад. Сначала состоятельные люди передавали свою одежду беднее — чтобы помочь и одновременно избавиться от ненужных вещей. Впоследствии появились покупатели, готовые платить за подержанные вещи, и на этом зародился настоящий бизнес. Сегодня секонд-хенд — это полноценная индустрия с собственными стандартами качества.

Как работает современный секонд-хенд

В Европе функционируют компании, которые организованно собирают, сортируют, обрабатывают и продают одежду из “других рук”. Процесс выглядит так:

  1. Сбор вещей в специальных пунктах;

  2. Сортировка по качеству и назначению;

  3. Обработка и дезинфекция на фабриках;

  4. Упаковка и продажа в магазинах.

Секонд-хенд сегодня — это не гуманитарная помощь, а сертифицированный товар с подтвержденной санитарной обработкой.

Секонд-хенд в Украине.

По данным статистики, около 70% людей в мире имеют хотя бы одну вещь из секонд-хенда. В Украине магазины подержанной одежды существовали и раньше, но особое распространение они получили после экономического спада 2013-2016 годов. В 2017 году страна заняла третье место в мире по объему импорта секонд-хенда, уступив только Пакистану и Малайзии.

Правила безопасного пользования секонд-хендом

Врач-дерматологиня Екатерина Бакико отмечает: не игнорируйте правила обработки вещей из секонд-хенда.

  • Всегда мойте и стирайте новые покупки при температуре выше 60 °C не менее 30 минут.

  • Дополнительно прогладьте одежду и продезинфицируйте обувь, шляпы и аксессуары.

  • Делайте это даже с вещами, полученными от родственников или друзей.

  • Обратите внимание, что дезинфицирующие растворы, которыми обрабатывают партии одежды для Украины, могут раздражать кожу, поэтому первичная стирка обязательна.

Также врач советует избегать покупки белья, купальников, многоразовых подгузников и прокладок, ведь они могут содержать микроорганизмы и остатки биологических веществ.

