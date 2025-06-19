Чем полить укроп, чтобы был пышным и сочным / © Unsplash

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Укроп всегда был важной частью украинских блюд, ведь эта зелень отличается пушистой текстурой и насыщенным вкусом. Однако, когда кто-то решает выращивать его собственноручно, оказывается, что получить пышную грядку не так-то просто. Необходимо регулярно вносить правильные удобрения.

Как говорят огородники, основной секрет его выращивания заключается в использовании уникальной подкормки – коровяка. Он отличается именно теми полезными свойствами, которые помогают укропу расти здоровым и вкусным. Чтобы приготовить удобрение, возьмите навоз в пропорцию 1:10. Именно такое количество является наиболее эффективным для достижения максимального результата.

Самое важное во всем этом удобрении – правильно его развести. Недостаточно просто залить коровяк водой, нужно еще оставить эту смесь на ночь. За это время все полезные элементы освободятся и удобрение станет максимально мощным.

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По мнению специалистов, такая жидкость является настоящим суперфудом для укропа. на 1 кв. метр грядки с этой зеленью необходимо примерно 0,5 ведра подкормки. Это удобрение следует распределить максимально умеренно.

Коровяк нужен не только для улучшения вкуса укропа. Такая подпитка является экономически чистой, поэтому вы внесете еще и свой вклад в сохранение природы.

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