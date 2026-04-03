ТСН в социальных сетях

Все еще записываете что-то от руки на бумаге — что это о вас говорит

Психологи объяснили, почему записывать заметки от руки лучше, чем в смартфон.

Руслана Сивак


Писать / © pexels.com

Сегодня принято считать, что гаджеты — это прогресс, поэтому многим стыдно пользоваться обычным блокнотом. Но ученые доказывают: бумага и ручка — это не старость. Напротив, это признак того, что человек умеет принимать разумные решения и лучше других задействует свой мозг.

Об этом пишет Siliconcanals.

Нейробиология письма: как бумага активирует мозг

Исследование 2024 года, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, продемонстрировало поразительную разницу между письмом от руки и печатанием. Используя ЭЭГ высокой плотности, ученые выяснили, что рукописный текст активирует сложную сеть связей между участками мозга, отвечающими за:

  • мелкую моторику;

  • зрительное восприятие;

  • сенсорную обработку;

  • долговременную память.

Когда мы печатаем, мозг почти не напрягается. А вот письмо от руки заставляет нас думать. Поскольку мы пишем медленнее, чем печатаем, нам приходится сразу обрабатывать информацию: выделять главное и менять слова. При печати мы просто автоматически копируем текст, даже не вдумываясь в него.

Психология выбора: «Максимизаторы» против «Удовлетворителей»

Выбор блокнота отражает фундаментальный стиль принятия решений. Психолог Барри Шварц выделяет два типа людей:

  1. Максимизаторы: стремятся найти совершенно самый лучший вариант, постоянно сравнивая новые приложения и инструменты. Это приводит к когнитивной усталости и постоянному беспокойству из-за «несовершенства» выбора.

  2. Удовлетворители (Satisficers): определяют критерии эффективности и останавливаются на соответствующем им варианте.

Человек с блокнотом — это «удовлетворитель» в чистом виде. Она нашла работающий инструмент и не тратит энергию на бесконечную погоню за «идеальным» софтом. Исследования показывают, что такой подход делает людей более счастливыми и успешными не только в работе, но и в карьере и личных отношениях.

Глобальные последствия: стабильность и сопротивление аутсорсингу мышления

Привычка пользоваться бумагой предполагает определенную модель поведения в других областях жизни:

  • Устойчивость к маркетинговому давлению. Способность не обновлять гаджет или гардероб только потому, что вышло что-нибудь новое.

  • Стабильность в отношениях. Вместо постоянного поиска «лучшего партнера» такие люди склонны инвестировать в глубину уже имеющихся отношений.

  • Защита от когнитивной разгрузки. Делегируя память телефонам, а навигацию — GPS, мы ослабляем нейронные пути. Бумага заставляет мозг работать, предотвращая «аутсорсинг мышления».

Вывод: радикальный акт личной эффективности

Отказ от замены работающего инструмента на новый — это тихий манифест против культуры потребления. Это не романтизация прошлого, а прагматичная оценка личной производительности.

Если вы видите человека с блокнотом на встрече, где все остальные работают с ноутбуками, знайте: возможно, этот человек уже нашел то, за чем остальные все еще гонятся. Она сохранила способность различать подлинную эффективность и обычное технологическое удобство.

Раньше мы писали, действительно ли порядок рождения определяет, кем мы становимся ответственными лидерами, миротворцами или бунтарями. Эксперты считают, что он имеет значение, но не является решающим фактором.

