Все изменится и желания начнут осуществляться: как рассчитать, какой год станет переломным в вашей жизни

Как рассчитать переломный год в своей жизни / © unsplash.com

Многие убеждены в магии чисел и часто обращаются к нумерологии, ища подсказки по важным этапам своей жизни. С помощью простых вычислений можно определить, какие годы станут для вас судьбоносными.

Именно в эти годы происходят самые существенные изменения, а также сбываются тайные желания, которые вы долго держали в сердце.

Как вычислить ключевые годы своей жизни

Чтобы найти свои важные годы, нужно произвести несложные расчеты исходя из даты вашего рождения.

Пример 1:

Вы родились 9 ноября 1986 года.

Возьмите последнюю цифру года рождения (6) и добавьте в нее числа месяца (11) и дня (9).

Считаем: 6 + 1 + 1 + 0 + 9 = 17.

Добавляем 17 к году рождения (1986) и получаем 2003 — ваш первый важный год.

Далее процесс повторяется: 3 + 1 + 1 + 0 + 9 = 14.

2003 + 14 = 2017.

Таким образом, вы получаете последовательность лет, играющих ключевую роль в вашей жизни.

Пример 2:

Представим себе, что вы родились 1 декабря 1999 года.

Сначала составляем числа дня и месяца: 1 + 2 + 0 + 1 = 4.

К этой сумме прибавляем последнюю цифру года рождения (9): 4 + 9 = 13.

Это значит, что ваши судьбоносные годы повторяются через каждые 13 лет.

Итак, ваши ключевые годы: 2012, 2025, 2038 и далее.

Что это значит для вас

В эти периоды жизнь приносит яркие знаки судьбы и судьбоносные события. Именно в эти годы следует внимательно прислушиваться к сигналам Вселенной — они могут подтолкнуть к важным решениям и помочь осуществить ваши скрытые желания.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.