Какой праздник 4 декабря 2026 года / © ТСН

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4 декабря 2026 года — пятница. 1744-й день войны в Украине.

Какой праздник 4 декабря

4 декабря верующие празднуют День памяти великомученицы Варвары / © pexels.com

4 декабря верующие празднуют День памяти великомученицы Варвары. По преданию, Варвара была дочерью состоятельного язычника Диоскора. Он держал ее в башне, пытаясь оградить от христианства и влияния внешнего мира. Однако девушка самостоятельно пришла к вере во Христа и отказалась отречься от своих убеждений. За это ее подвергли жестоким пыткам. В конце концов, собственный отец казнил Варвару, а по легенде сразу после этого его поразила молния.

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4 декабря в Украине празднуют День ракетных и артиллерийных сил / © unsplash.com

4 декабря в Украине празднуют День ракетных и артиллерийных сил. Ракетные и артиллерийские подразделения играют немаловажную роль в боевых операциях. Их работа требует высокой точности, профессиональной подготовки, слаженности, выдержки и реагирования на изменения ситуации на фронте. Особое значение этот праздник имеет во время полномасштабной войны, когда украинские артиллеристы и ракетчики ежедневно выполняют боевые задания, поддерживают пехоту и помогают сдерживать наступление российских войск.

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4 декабря Всемирный день охраны дикой природы / © pexels.com

Также 4 декабря Всемирный день охраны дикой природы. Цель этого дня — привлечь внимание к проблемам исчезновения видов, браконьерства, незаконной торговли дикими животными, вырубки лесов, загрязнения окружающей среды и разрушения природных сред обитания. Особое внимание уделяется видам, которые находятся под угрозой исчезновения: слонам, носорогам, тиграм, панголинам, морским черепахам и многим другим представителям дикой природы.

4 декабря Международный день банков / © pexels.com

А еще 4 декабря Международный день банков. Его ввела Организация Объединенных Наций, чтобы подчеркнуть важную роль банковской системы в финансировании устойчивого развития, борьбе с бедностью и поддержке экономического роста. Банки обеспечивают движение финансовых ресурсов, помогают людям хранить и приумножать сбережения, получать кредиты, оплачивать товары и услуги, а предприятиям развивать бизнес, инвестировать и создавать рабочие места.

4 декабря празднуют Международный день гепарда / © pexels.com

4 декабря празднуют Международный день гепарда. инициатором праздника стала американская зоологиня Лори Маркер, основательница Фонда сохранения гепардов (Cheetah Conservation Fund). Дата связана с гепардом по имени Кхаям, которого она воспитывала и изучала, чтобы лучше понять поведение и потребности этого вида.

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