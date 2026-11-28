Какой праздник 5 декабря 2026 года / © ТСН

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5 декабря 2026 года — суббота. 1745 день войны в Украине.

Какой праздник 5 декабря

5 декабря верующие празднуют День памяти преподобного Саввы Освященного / © pexels.com

5 декабря верующие празднуют День памяти преподобного Саввы Освященного. Преподобный Савва родился в V веке в Каппадокии. С юных лет посвятил себя монашеской жизни, молитве и духовному служению. Он основал несколько монастырей, помогал нуждающимся и играл немаловажную роль в укреплении христианской веры. Его главная обитель, лавра Саввы Освященного, стала одним из известнейших центров православного монашества.

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5 декабря в Украине и мире празднуют Международный день волонтера / © pexels.com

5 декабря в Украине и мире празднуют Международный день волонтера. Праздник был основан Организацией Объединенных Наций в 1985 году, чтобы признать вклад волонтеров в развитие общества и привлечь внимание к добровольной помощи людям, общинам и странам. Волонтерство охватывает разные сферы: поддержку военных и гражданских во время войны, помощь людям из уязвимых групп, защиту окружающей среды, донорство, участие в благотворительных проектах, ликвидацию последствий стихийных бедствий и другие общественно важные инициативы.

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5 Декабря День работников статистики в Украине / © pexels.com

Также 5 декабря День работников статистики в Украине. Праздник посвящен специалистам, собирающим, обрабатывающим, анализирующим и систематизирующим статистические данные, необходимые для оценки экономического, социального и демографического развития страны. Статистика помогает государству принимать обоснованные решения, планировать бюджет, оценивать уровень инфляции, занятости, доходов населения, состояние промышленности, сельского хозяйства и других отраслей.

5 декабря начинается Ханука / © pexels.com

А еще 5 декабря начинается Ханука. Один из важнейших иудейских праздников, который длится восемь дней. Оно символизирует победу веры, духовной стойкости и света над тьмой. Хануку празднуют в конце ноября или в декабре, начиная с 25-го дня еврейского месяца кислево.

5 декабря празднуют День Честера Гринвуда / © pexels.com

5 декабря празднуют День Честера Гринвуда. Честер Гринвуд родился в 1858 году в городе Фармингтон. В 15-летнем возрасте, во время катания на коньках, он столкнулся с проблемой: уши сильно мерзли, а шерстяная шапка вызывала раздражение кожи. Тогда парень придумал конструкцию из проволочных обручей, к которым бабушка пришила кусочки меха. Так возник прототип современных наушников для защиты от холода.

5 декабря День почвоведа в Украине / © pexels.com

Также 5 декабря День почвоведа в Украине. Почвоведы изучают, как формируются почвы, какие процессы происходят в них, как изменяется их состояние под влиянием природных факторов и человеческой деятельности. Результаты их исследований используются в сельском хозяйстве, экологии, лесничестве, землепользовании и природоохранной деятельности.

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5 декабря Международный день ниндзя / © pexels.com

А еще 5 декабря Международный день ниндзя. Это неофициальный праздник, посвященный легендарным японским воинам, их истории, боевым искусствам и популярному образу в кино, аниме и видеоиграх. Международный день ниндзя открыли в 2003 году создатели сатирического проекта Ninja Burger. Дату выбрали в честь премьеры фильма «Последний самурай», в котором есть сцена битвы самураев из ниндзя.

5 декабря празднуют Международный день фетбайка / © pexels.com

5 декабря празднуют Международный день фетбайка. Выпадает на первую субботу декабря. Фетбайк — это велосипед со сверхширокими шинами, обычно от 3,8 дюйма (примерно 9,6 см). Благодаря низкому давлению в шинах он может ездить по снегу, песку, болотистой местности и другим сложным поверхностям, где обычный велосипед теряет сцепление.

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