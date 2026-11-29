Какой праздник 6 декабря 2026 года / © ТСН

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6 декабря 2026 — воскресенье. 1746 день войны в Украине.

Какой праздник 6 декабря

6 декабря верующие празднуют День памяти святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских / © ТСН.ua

6 декабря верующие празднуют День памяти святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. Он жил в III–IV веках в городе Патары (ныне территория Турции), а затем стал архиепископом города Миры в Ликии. С юных лет Николай посвятил себя служению Богу и людям, помогал бедным, защищал несправедливо осужденных, поддерживал детей, моряков и путешественников. По преданию, он тайно раздавал золото нуждающимся, спасал людей от голода, опасности и несправедливости. За свою веру, доброту и чудеса святитель получил особую любовь христиан, а его имя стало символом щедрости, защиты и милосердия.

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6 декабря в Украине празднуют День Вооруженных сил Украины / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

6 декабря в Украине празднуют День Вооруженных сил Украины. Праздник был установлен в 1993 году постановлением Верховной Рады Украины. Дата избрана в честь принятия 6 декабря 1991 Закона Украины «О Вооруженных Силах Украины», который начал формирование национальной армии независимого государства. Сегодня этот праздник имеет особое значение, ведь украинские военные уже много лет противостоят российской агрессии. В этот день украинцы выражают благодарность всем защитникам и защитницам, чтят память павших воинов и поддерживают тех, кто продолжает борьбу за свободу Украины.

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6 декабря День пиццы / © pexels.com

Также 6 декабря День пиццы. Пицца происходит из Италии, а ее современная история связана с Неаполем. Сначала это была простая еда для небогатых горожан: лепешка из теста, томаты, оливковое масло и другие доступные ингредиенты. Впоследствии пицца стала символом итальянской кухни и завоевала популярность далеко за пределами страны.

6 декабря День микроволновки / © pexels.com

А еще 6 декабря День микроволновки. Дата связана с историей появления первой коммерческой микроволновки, которая стала доступной для использования вне промышленности. Микроволновая печь появилась благодаря случайному открытию американского инженера Перси Спенсера. В 1945 году он работал над радарным оборудованием и заметил, что шоколадный батончик в его кармане растаял под действием микроволн. Это побудило его изучить возможность использования микроволн для нагревания пищи.

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