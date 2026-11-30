Какой праздник 7 декабря 2026 года / © ТСН

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7 декабря 2026 года — понедельник. 1747-й день войны в Украине.

Какой праздник 7 декабря

7 декабря верующие празднуют День ангела святого Амвросия, епископа Медиоланского / © unsplash.com

7 декабря верующие празднуют День ангела святого Амвросия, епископа Медиоланского. Он родился в богатой христианской семье, получил хорошее образование и сначала работал государственным чиновником. В 374 году его избрали епископом Медиолана, хотя на тот момент он еще не был крещен. Амвросий принял крещение, а затем стал одним из самых влиятельных духовных наставников своего времени. Он известен своим мужеством в защите христианской веры, борьбой с арианством, милосердием к бедным и умением убеждать людей словом. Именно его проповеди оказали большое влияние на святого Августина, впоследствии ставшего одним из самых известных христианских богословов.

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7 декабря в Украине празднуют Всемирный день украинского платка / © pexels.com

7 декабря в Украине празднуют Всемирный день украинского платка. Украинский платок издавна был символом женственности, любви, заботы, семейного тепла и оберегом. Ее дарили девушкам в праздники, молодым женщинам на свадьбу, а матери передавали дочерям как семейную реликвию. Платок сопровождал украинку в разные моменты жизни — от девичьих вечерниц до свадьбы, материнства и прощания с родными.

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7 декабря День местного самоуправления / © КМДА

Также 7 декабря День местного самоуправления. Это профессиональный праздник депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей, работников органов местного самоуправления и всех участвующих в развитии территориальных общин. Праздник был установлен Указом Президента Украины от 25 ноября 2000 года № 1250/2000. Дату избрали в честь 7 декабря 1990, когда Верховная Рада Украины приняла закон о местном самоуправлении, заложивший основу его развития в независимом государстве.

7 декабря Международный день гражданской авиации / © pexels.com

А еще 7 декабря Международный день гражданской авиации. Дату избрали в честь 7 декабря 1944 г., когда в Чикаго представители 52 государств подписали Конвенцию о международной гражданской авиации. Настоящий документ заложил основы международного регулирования авиаперевозок и создания Международной организации гражданской авиации (ICAO). Международный день гражданской авиации впервые был отмечен в 1994 году, а в 1996 году Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила 7 декабря международным днем.

7 декабря празднуют День Волта Диснея / © pexels.com

7 декабря празднуют День Волта Диснея. Уолт Дисней родился 5 декабря 1901 года в Чикаго, США. Он создал мультперсонажей, ставших частью мировой культуры, в частности Микки Мауса, Дональда Дака и Гуфи. Его творчество сменило анимационную индустрию, а основанная им компания превратилась в одну из крупнейших развлекательных корпораций мира.

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