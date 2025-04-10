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Все о подкормке чеснока весной: как сделать урожай большим и сочным
Весенняя подкормка поможет растению активно расти, укрепить иммунитет и предотвратить болезни.
Чеснок — ценная овощная культура с лечебными и пряными свойствами. Однако, чтобы вырастить большой и сочный урожай, нужно знать не только когда сажать, но и как и чем подкармливать чеснок весной.
Чем лучше удобрять чеснок, чтобы он рос здоровым и давал хороший урожай, читайте в материале ТСН.ua.
График весенних подкормок
Первая подкормка
Озимый чеснок — через неделю после востока снегов.
Яровой чеснок — при появлении двух листьев.
На этом этапе растению требуются азотные удобрения, стимулирующие развитие зеленой массы.
Вторая подкормка
Через две недели после первой (для озимого и ярового — одинаковые сроки). Используют комплексные минеральные удобрения с фосфором и калием, чтобы укрепить корневую систему и подготовить луковицу к формовке.
Третья (заключительная) подкормка
В третьей декаде июня, когда луковицы начинают активно расти. На этом этапе важны фосфорные и калийные подкормки, которые обеспечат надлежащий рост головок.
Почему чеснок желтеет и как это исправить
Листья чеснока могут желтеть из-за: недостатка питательных веществ; неправильный полив; поражение болезнями или вредителями.
Если вы регулярно поливаете чеснок, но он все равно плохо развивается, ему, скорее всего, не хватает удобрений.
После первой подкормки листья должны стать зеленее, а головка — больше набирать массу.
Что делать:
Растворите в 10 л теплой воды (35–40 °C) ¾ ст. л карбамида и ¼ ст. л сульфата магния. После этого обработайте 1 м² грядки — листья станут зеленее, стебель потолстеет.
Альтернативно можно опрыскать раствором нашатырного спирта (5 ст. л. на ведро воды).
Народные методы подкормки:
Одним из эффективных методов является настой древесной золы (1,5 стакана золы на 10 л воды, настаивать 3 часа) — источник калия, фосфора и микроэлементов.
Также можно использовать сухой пепел — посыпать под грядки после дождя.
Есть еще один вариант — дрожжевая подкормка, для этого нужно:
100 г хлебопекарных дрожжей + 2 ст. л сахара в 10 л теплой воды.
Настоять несколько часов, затем развести 1:5 с водой.
После полива внести пепел, чтобы компенсировать вымывание кальция и калия.
Однако не нужно использовать свежий навоз, птичий помет, перегной или пепел в больших дозах — они делают почву щелочной и могут сжечь корни. А избыток азота приводит к разрастанию ботвы вместо формирования головок.
Напомним, раньше мы писали, когда стоит обрезать туи, чтобы не навредить дереву, ведь это не только эстетическая процедура, которая придает растению привлекательную форму, но и важный этап ухода, что способствует формированию здоровой густой кроны и предотвращает развитие болезней.