Все о подкормке чеснока весной: как сделать урожай большим и сочным

Весенняя подкормка чеснока с азотными, фосфорными и калийными удобрениями обеспечит формирование крупных головок и предотвратит пожелтение листьев. / © Getty Images

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Чеснок — ценная овощная культура с лечебными и пряными свойствами. Однако, чтобы вырастить большой и сочный урожай, нужно знать не только когда сажать, но и как и чем подкармливать чеснок весной.

Чем лучше удобрять чеснок, чтобы он рос здоровым и давал хороший урожай, читайте в материале ТСН.ua.

График весенних подкормок

Первая подкормка

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Озимый чеснок — через неделю после востока снегов.

Яровой чеснок — при появлении двух листьев.

На этом этапе растению требуются азотные удобрения, стимулирующие развитие зеленой массы.

Вторая подкормка

Через две недели после первой (для озимого и ярового — одинаковые сроки). Используют комплексные минеральные удобрения с фосфором и калием, чтобы укрепить корневую систему и подготовить луковицу к формовке.

Третья (заключительная) подкормка

В третьей декаде июня, когда луковицы начинают активно расти. На этом этапе важны фосфорные и калийные подкормки, которые обеспечат надлежащий рост головок.

Почему чеснок желтеет и как это исправить

Листья чеснока могут желтеть из-за: недостатка питательных веществ; неправильный полив; поражение болезнями или вредителями.

Если вы регулярно поливаете чеснок, но он все равно плохо развивается, ему, скорее всего, не хватает удобрений.

После первой подкормки листья должны стать зеленее, а головка — больше набирать массу.

Что делать:

Растворите в 10 л теплой воды (35–40 °C) ¾ ст. л карбамида и ¼ ст. л сульфата магния. После этого обработайте 1 м² грядки — листья станут зеленее, стебель потолстеет.

Альтернативно можно опрыскать раствором нашатырного спирта (5 ст. л. на ведро воды).

Народные методы подкормки:

Одним из эффективных методов является настой древесной золы (1,5 стакана золы на 10 л воды, настаивать 3 часа) — источник калия, фосфора и микроэлементов.

Также можно использовать сухой пепел — посыпать под грядки после дождя.

Есть еще один вариант — дрожжевая подкормка, для этого нужно:

100 г хлебопекарных дрожжей + 2 ст. л сахара в 10 л теплой воды.

Настоять несколько часов, затем развести 1:5 с водой.

После полива внести пепел, чтобы компенсировать вымывание кальция и калия.

Однако не нужно использовать свежий навоз, птичий помет, перегной или пепел в больших дозах — они делают почву щелочной и могут сжечь корни. А избыток азота приводит к разрастанию ботвы вместо формирования головок.

Напомним, раньше мы писали, когда стоит обрезать туи, чтобы не навредить дереву, ведь это не только эстетическая процедура, которая придает растению привлекательную форму, но и важный этап ухода, что способствует формированию здоровой густой кроны и предотвращает развитие болезней.