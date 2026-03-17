Все ошибались: ученые назвали единственный вид упражнений, реально помогающий похудеть

Единственный вид упражнений, реально помогающий похудеть / © Credits

Мантрa «больше двигайся, меньше ешь» давно известна как рецепт контроля веса, но действительно ли упражнения помогают сбросить лишнее? Новое исследование из США показывает, что нет. Люди могли эволюционно обрести особенности, благодаря которым количество сожженных калорий остается почти постоянным, независимо от того, сколько времени вы проводите на беговой дорожке или сидите за экраном.

Об этом говорится в dailymail со ссылкой на исследования ученых из Университета Дьюка в Северной Каролине в журнале Current Biology.

Они проанализировали данные 14 различных исследований с участием более 400 человек, которым еженедельно назначали определенный объем физических нагрузок. Оказалось, что те, кто больше тренировался, не сбросили столько веса, сколько ожидалось.

«Кажется, когда мы тратим больше калорий на физическую активность, тело компенсирует это, сжигая меньше энергии на другие процессы, например, производство гормонов или энергию во время сна», — объясняет профессор эволюционной антропологии и глобального здоровья Герман Понтцер,

Он считает, что эволюция создала своего рода «потолок» энергопотребления во избежание резких колебаний расхода энергии — концепция, известная как теория компенсации.

Силовые тренировки работают лучше всего — доказательства ученых

Обычно базальный обмен (BMR) отвечает за чуть более половины израсходованной энергии, еще около 30% идет на активность, в том числе упражнения. Остальная энергия тратится на бдительность, стрессовые ситуации, поддержку либидо и репродуктивную функцию — все это может быть сокращено, если энергию нужно перенаправить на физическую нагрузку.

Например, тренирующиеся слишком интенсивно атлеты могут ощущать снижение уровня половых гормонов: у мужчин падает либидо, а у женщин — прекращаются месячные циклы. Это энергосберегающий режим организма.

Чрезмерные тренировки могут снизить иммунитет

Новое исследование подтверждает предварительные данные: количество сожженных калорий не столь зависит от уровня активности, как считалось ранее. Например, в 2025 году исследование PNAS показало, что даже люди с активным образом жизни тратят примерно такое же количество энергии, как и малоподвижные жители городов.

Однако это не значит, что упражнения не нужны. Профессор Зияд Аль-Али из Вашингтонского университета отмечает, что физическая активность имеет многочисленные преимущества для здоровья, от улучшения сердечно-сосудистой системы и уменьшения воспаления до повышения настроения, когнитивных способностей и укрепления мышц и костей.

Особенно эффективны силовые тренировки, которые наращивают мышцы, повышают базальный обмен и поднимают потолок, позволяя сжигать больше калорий.

Сочетание различных видов упражнений, таких как бег, ходьба, силовые тренировки и теннис, уменьшает риск травм, повышает координацию и баланс и помогает организму восстанавливаться между занятиями.

Итак, если есть четкая цель похудеть, следует делать акцент на систематические силовые упражнения и комбинированные тренировки вместо монотонного кардио.

