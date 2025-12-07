Все пекут именно это имбирное печенье: простой рецепт

Имбирное печенье – аромат, который мгновенно переносит в атмосферу зимних праздников. Теплый запах пряностей, хрустящая корочка и мягкая серединка создают ощущение уюта и домашнего тепла.

ТСН.ua подготовил рецепт классического имбирного печенья.

Ингредиенты :

В кастрюле смешиваем масло, мед, сахар, соль и специи. Ставим на маленький огонь. Нагреваем смесь, постоянно помешивая, пока все ингредиенты не растают. Когда смесь стала однородной, снимаем ее с огня. Добавляем соду.

Даем смеси немного остыть. После этого добавляем яйцо и хорошо перемешиваем венчиком. Важно, чтобы она не была горячей, ведь тогда яйцо может свернуться.

Когда все жидкие ингредиенты смешаны, добавляем по частям муку. Замешиваем тесто. Оно должно походить на пластилин.

Тесто заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник как минимум на 30 мин. В идеале – на ночь.