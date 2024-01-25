Все подруги будут завидовать вашему образу: какие цвета маникюра следует выбирать в 2024 году

В этом году стилисты советуют делать маникюр в нескольких топовых цветах, но для декора выбирать стиль минимализма либо вообще отказаться от него. Рассказываем, какие цвета маникюра будут на пике популярности в 2024 году.

Какие цвета маникюра на пике трендов в 2024 году

Розовый хром. Такой оттенок у маникюра считается классическим, он на пике популярности уже не один год. Вариантов маникюра в розовом цвете может быть множество: нежный розовый, яркие оттенки и насыщенный бархат.

Какие цвета маникюра на пике популярности 2024 года / Фото: pixabay.com

Глянцевый черный. Этот цвет считается мистическим и загадочным, наиболее подходит женщинам, которые уверены в себе и не боятся радикальных решений. Непревзойденно играет в моно исполнении без какого-либо декора.

Какие цвета маникюра на пике популярности 2024 года / Фото: pixabay.com

Перламутровый. Его используют в качестве дополнения к любому маникюру, чтобы подчеркнуть оттенок. Или он может отлично играть единолично, дополняя повседневный или романтический образ.

Какие цвета маникюра на пике популярности 2024 года / Фото: pixabay.com

Классический красный. Такой цвет лака относится к стилю "тихой роскоши". Следует обратить внимание на припыленные оттенки красного маникюра, которые будут придавать своей обладательнице уверенности и изысканности.

Какие цвета маникюра на пике популярности 2024 года / Фото: pixabay.com

Темно-серый. Этот цвет придает образу мрачного мистицизма и индивидуальности. Он будет выделять женщину из толпы, добавляя некоторой эстетики и загадочности ее стилю.

Какие цвета маникюра на пике популярности 2024 года / Фото: pixabay.com

Все оттенки зеленого. Зеленый стал трендовым в 2024 году, поэтому все оттенки: от светлого до изумрудного насыщенного можно смело наносить на свои ноготки. Зеленый маникюр придаст образу элегантности и яркой роскоши одновременно.

Какие цвета маникюра на пике популярности 2024 года / Фото: pixabay.com

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