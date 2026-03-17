Все праздники апреля 2026 года: государственные, профессиональные и важные даты, которые нельзя пропустить

Календарь праздников на апрель 2026 года / © unsplash.com

Реклама

Читайте в этом материале о государственных, профессиональных и международных праздниках в апреле 2026 года, а также о количестве рабочих дней и выходных.

Будут ли дополнительные выходные в апреле 2026 года

Хотя 12 апреля 2026 года украинцы будут праздновать один из самых больших церковных праздников — Пасху, дополнительных выходных с переносом на понедельник не предполагается. Согласно Закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», отдыхать украинцы будут только в субботу и воскресенье.

Выходные дни: 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 апреля.

Реклама

Рабочие дни: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-30 апреля.

Таким образом, в апреле у украинцев будет 8 выходных и 22 рабочих дня.

Календарь праздников в апреле 2026 года

1 апреля — День смеха; Международный день птиц (День орнитолога); День растворимого кофе;

2 апреля — День кинолога Украины; Всемирный день распространения знаний об аутизме; Международный день детской книги; Международный день обслуживания дорог; Международный день рекрутера;

Реклама

3 апреля — Международный день детской йоги; Всемирный день водных животных; День рождения мобильного телефона; Всемирный день вечеринки;

4 апреля — Международный день просвещения по вопросам минной опасности; День создания НАТО; День вебмастера; Международный день бродячих животных; Всемирный день крысы;

5 апреля — День геолога; День неонатолога; День создания первой конституции Украины.

6 апреля — Всемирный день настольного тенниса; Международный день спорта во благо мира и развития; Международный день асексуальности;

Реклама

7 апреля — Всемирный день здоровья; День действий против сексуального насилия; Международный день бобра;

8 апреля — День работников военных комиссариатов; Международный день цыган; Международный день буддизма; Международный день розового;

9 апреля — Международный день специальных библиотек; Международный день ASMR; Всемирный день антиквариата;

10 апреля — Международный день братьев и сестер; Всемирный день работы на дому; Всемирный день гомеопатии; День гольфиста; Всемирный день ягуара;

Реклама

11 апреля — Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми; Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона; Международный день освобождения узников нацистских концлагерей;

12 апреля — Пасха; День работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики; Всемирный день действий в сфере военных расходов; День пластуна; Международный день бездомных детей; Всемирный день хомяков;

13 апреля — День работника оборонно-промышленного комплекса Украины; Всемирный день рок-н-ролла; Международный день осведомленности о функциональных неврологических расстройствах; Международный день благодарения растениям;

14 апреля — Международный день Будьте добры к юристам; Всемирный квантовый день; Международный день вратаря; Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса; Международный день внезапного смеха; День высоких достижений;

Реклама

15 апреля - День работников уголовного розыска; Всемирный день искусства; Международный день биомедицинской лаборатории; День памяти Титаника; Международный день экологических знаний; Всемирный день аниме;

16 апреля - День осведомленности о стрессе; Всемирный день голоса; День Чарли Чаплина;

17 апреля - День пожарной охраны Украины; Всемирный день борьбы с гемофилией; Международный день поэзии хайку; День травника; День летучей мыши;

18 апреля - День окружающей среды; День памятников истории и культуры Украины; День основания Общества Красного Креста в Украине; Международный день памятников и мест; Международный день цирка; День музыкальных магазинов; День владельцев домашних животных;

Реклама

19 апреля – День поэзии и творческого мышления; День подснежника;

20 апреля - День благодарности волонтерам;

21 апреля - Всемирный день творчества и инноваций; Международный день конопли;

22 апреля - Международный день секретаря; Международный день Матери-Земли;

Реклама

23 апреля - Всеукраинский день психолога; Всемирный день книги и авторского права; Международный день творца; Всемирный день лаборатории;

24 апреля - Всемирный день женского здоровья; Международный день многосторонности и дипломатии ради мира; Международный день солидарности молодежи; Всемирный день защиты лабораторных животных; День водопроводчика;

25 апреля - Всемирный день ветеринара; День парикмахера; Международный день ДНК; Международный день астрономии; Всемирный день пингвинов; Международный денек скульптуры; Всемирный день исцеления;

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; Международный день памяти Чернобыля; Всемирный день пилотов; Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день фламинго;

Реклама

27 апреля - День кадровика в Украине; Всемирный день дизайна; День азбуки Морзе;

28 апреля - День охраны труда в Украине; Всемирный день охраны труда; День работников скорой медицинской помощи; День химической сохранности;

29 апреля - Международный день танца; Всеукраинский день футбола; Международный день иммунологии; Международный день собаки-поводыря;

30 апреля - День пограничника Украины; Международный день джаза; Вальпуригева ночь; Всемирный день мобильности и доступности.

Реклама

Второй весенний месяц обещает быть полон праздников и памятных дат, объединяющих украинцев в общих традициях. Заранее ознакомившись с календарем, можно грамотно спланировать рабочие и выходные дни и не пропустить важные события: Пасха, День работника следственных органов, Всемирный день здоровья или Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.