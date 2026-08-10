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Все праздники сентября 2026 года по дням: какие даты стоит запомнить и будут ли дополнительные выходные
Сентябрь традиционно открывает осенний сезон не только началом учебного года, но и множеством государственных, профессиональных, международных и церковных праздников.
В первый месяц осени украинцы отмечают День знаний, чествуют спасателей, фармацевтов, предпринимателей, работников лесного хозяйства и многих других профессий.
Рассказываем, какие праздники приходятся на сентябрь 2026 года, будут ли дополнительные выходные и какие важные даты следует занести в свой календарь.
Сентябрь 2026: сколько рабочих и выходных дней
В сентябре 2026 насчитывается 30 календарных дней. Из них 22 рабочих и 8 дней приходятся на традиционные выходные — субботы и воскресенья.
Рабочими днями будут 1-4, 7-11, 14-18, 21-25 и 28-30 сентября. Отдыхать украинцы будут 5, 6, 12, 13, 19,20, 25, 27 сентября.
При действии военного положения нормы законодательства о предоставлении дополнительных выходных в связи с праздничными днями не применяются.
Международные и государственные праздники в сентябре 2026 года: календарь событий и важные даты
1 сентября — День знаний;
2 сентября — День нотариата;
6 сентября — День предпринимателя;
8 сентября — Международный день грамотности; Международный день солидарности журналистов;
9 сентября — Международный день красоты; День тестировщика; День дизайнера-графика;
10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств;
12 сентября — День украинского кино; День физкультуры и спорта;
13 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности; День программиста;
14 сентября — День танковых войск;
15 сентября — Международный день демократии;
16 сентября — День HR-менеджера; Международный день охраны озонового слоя;
17 сентября — День спасателя;
19 сентября — День изобретателя и рационализатора; День фармацевтического работника;
20 сентября — День рекрутера; День работника леса;
21 сентября — День мира; Международный день мира;
22 сентября — День партизанской славы;
27 сентября — День машиностроителя; День туризма; День воспитателя и всех дошкольных работников;
30 сентября — День усыновления; Международный день переводчика; Всеукраинский день библиотек.