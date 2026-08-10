Все праздники сентября 2026 года по дням: какие даты стоит запомнить и будут ли дополнительные выходные

Календарь праздников на сентябрь 2026 / © pexels.com

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В первый месяц осени украинцы отмечают День знаний, чествуют спасателей, фармацевтов, предпринимателей, работников лесного хозяйства и многих других профессий.

Рассказываем, какие праздники приходятся на сентябрь 2026 года, будут ли дополнительные выходные и какие важные даты следует занести в свой календарь.

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Сентябрь 2026: сколько рабочих и выходных дней

В сентябре 2026 насчитывается 30 календарных дней. Из них 22 рабочих и 8 дней приходятся на традиционные выходные — субботы и воскресенья.

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Рабочими днями будут 1-4, 7-11, 14-18, 21-25 и 28-30 сентября. Отдыхать украинцы будут 5, 6, 12, 13, 19,20, 25, 27 сентября.

При действии военного положения нормы законодательства о предоставлении дополнительных выходных в связи с праздничными днями не применяются.

Международные и государственные праздники в сентябре 2026 года: календарь событий и важные даты

Международные и государственные праздники в сентябре 2026 года / © ТСН

1 сентября — День знаний;

2 сентября — День нотариата;

6 сентября — День предпринимателя;

8 сентября — Международный день грамотности; Международный день солидарности журналистов;

9 сентября — Международный день красоты; День тестировщика; День дизайнера-графика;

10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств;

12 сентября — День украинского кино; День физкультуры и спорта;

13 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности; День программиста;

14 сентября — День танковых войск;

15 сентября — Международный день демократии;

16 сентября — День HR-менеджера; Международный день охраны озонового слоя;

17 сентября — День спасателя;

19 сентября — День изобретателя и рационализатора; День фармацевтического работника;

20 сентября — День рекрутера; День работника леса;

21 сентября — День мира; Международный день мира;

22 сентября — День партизанской славы;

27 сентября — День машиностроителя; День туризма; День воспитателя и всех дошкольных работников;

30 сентября — День усыновления; Международный день переводчика; Всеукраинский день библиотек.

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