Все режут хлеб неправильно: эксперты раскрыли простой трюк, который все облегчает

Нарезка хлеба / © скриншот с видео

Реклама

Большинство людей каждое утро допускают одну и ту же ошибку, пытаясь отрезать идеальный кусочек свежего хлеба. Пекари-профессионалы утверждают: чтобы ломтик был ровным, а буханка не помялась, ее нужно просто перевернуть.

Об этом пишет Daily Mail.

В чем секрет перевернутого хлеба?

Секрет идеальной нарезки состоит в физике. Типичная буханка имеет округлую, твердую и неровную верхнюю корочку, тогда как ее основа — плоская, твердая и стабильная.

Реклама

Когда вы начинаете резать хлеб привычно (сверху вниз), лезвие ножа часто скользит или наклоняется через изогнутую поверхность. Это заставляет вас прикладывать больше усилий, из-за чего ломтики получаются кривыми, а сама мякоть деформируется.

Почему стоит перевернуть хлеб вверх дном

Когда хлеб перевернут, нож начинает движение по ровной плоскости, что дает полный контроль над траекторией разреза.

Вы не раздавливаете хлеб силой нажатия. Давление распределяется более равномерно, когда вы начинаете с более мягкой части.

Плоская поверхность (которая теперь сверху) помогает лучше видеть параллельность линий, что гарантирует одинаковую толщину кусочков.

Советы от гуру выпечки

Аномарель Оген, исполнительный шеф-пекарь GAIL’s, подтверждает этот лайфхак: «Перевернуть хлеб — это разумный трюк. Он компенсирует то, как изогнутые поверхности обманывают наш глаз. Но помните: ничто не заменит хороший нож с зубчиками (серрейтор). Хороший хлеб заслуживает правильного инструмента».

Дополнительные лайфхаки для идеального сэндвича

Режьте на боку — для широких и плоских паляниц эксперты советуют класть хлеб на бок, это укорачивает путь ножа и облегчает разрезание. Движение «пилы» — не жмите на нож сразу. Начинайте с мягких движений вперед-назад. Идеальная толщина — исследователи высчитали, что лучший ломтик для бутерброда должен быть толщиной около 2 см.

Пользователи соцсетей, уже испытавшие метод, делятся восторгом. «Мой мозг только что взорвался от простоты этого гениального решения», — пишут в комментариях к вирусным видео TikTok.

Новости партнеров