Лилии / © pixabay.com

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Лилии — одни из самых эффектных цветов летнего сада. В июле ранние сорта уже завершают цветение, вместе с тем поздние — начинают раскрывать бутоны. В этот период важно правильно ухаживать за растениями, ведь от этого зависит, насколько обильно они будут цвести в следующем сезоне.

Как ухаживать за лилиями, рассказали садоводы изданию Deccoria.pl.

Цветоводы объясняют, что период цветения лилий прежде всего зависит от сорта: любоваться цветами можно почти все лето — с июня до конца августа, а отдельные сорта цветут даже в сентябре.

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От чего зависит цветение лилий

Кроме сортов, на сроки цветения влияют погодные условия. После теплой весны лилии часто зацветают на одну-две недели раньше обычного. Важную роль играет и место посадки: на солнечных участках растения зацветают быстрее, тогда как в лёгкой полутени этот процесс может немного задерживаться.

Не менее важен правильный уход. Регулярный полив в жару, своевременная подкормка и удаление увядших цветков помогают продолжить цветение и укрепляют луковицы.

Когда цветут разные группы лилий:

азиатские лилии — с июня до июля;

трубчатые лилии — в июле, иногда до начала августа;

восточные лилии — свод конца июля по август, а в прохладное лето преимущественно в августе;

гибридные сорта — цветут в течение июля и августа, а отдельные цветки могут храниться даже до сентября.

Что делать с лилиями после цветения

После завершения цветения важно правильно подготовить растения к следующему сезону.

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В первую очередь нужно удалить увядшие цветки и сухие соцветия. Так растение не будет тратить силы на формирование семян, а направлять питательные вещества к луковице.

Пожелтевшие листья в нижней части стебля следует убрать, но зеленые листья и стебли срезать не следует, так как они продолжают работать и накапливать питательные вещества, необходимые для будущего цветения. Полив после завершения цветения постепенно сокращается.

После цветения лилии рекомендуют подкормить. Лучше всего подойдут осенние удобрения или составы с высоким содержанием фосфора и калия. Такие подкормки укрепляют луковицы, помогают им лучше перенести зиму и закладывают основу для обильного цветения в следующем году.

В начале осени можно пересаживать лилии, растущие на одном месте несколько лет и нуждающиеся в омоложении. Морозочувствительные сорта лучше выкопать, просушить и хранить до весны в сухом прохладном месте при температуре примерно 2–5 °C. Для хранения луковицы можно положить в ящик с немного влажным торфом или опилками.

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Луковицы некоторых сортов лилий могут зимовать в земле — так они растут на одном месте в течение нескольких или даже десятка лет. Впрочем, им может понадобиться пересадка, особенно если кусты становятся чрезмерно густыми или если вы планируете их размножать.

Напомним, мы писали о том, чем обязательно подпитать гладиолусы в июле | Ведь их пышное и продолжительное цветение зависит не только от сорта, но и от правильного ухода в течение всего сезона.

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