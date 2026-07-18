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Все совершают эту ошибку с лилиями, но цветы могут не зацвести следующим летом — главная ошибка
Когда лилии завершают цветение и начинают увядать, важно правильно подготовить растения к следующему сезону.
Лилии — одни из самых эффектных цветов летнего сада. В июле ранние сорта уже завершают цветение, вместе с тем поздние — начинают раскрывать бутоны. В этот период важно правильно ухаживать за растениями, ведь от этого зависит, насколько обильно они будут цвести в следующем сезоне.
Как ухаживать за лилиями, рассказали садоводы изданию Deccoria.pl.
Цветоводы объясняют, что период цветения лилий прежде всего зависит от сорта: любоваться цветами можно почти все лето — с июня до конца августа, а отдельные сорта цветут даже в сентябре.
От чего зависит цветение лилий
Кроме сортов, на сроки цветения влияют погодные условия. После теплой весны лилии часто зацветают на одну-две недели раньше обычного. Важную роль играет и место посадки: на солнечных участках растения зацветают быстрее, тогда как в лёгкой полутени этот процесс может немного задерживаться.
Не менее важен правильный уход. Регулярный полив в жару, своевременная подкормка и удаление увядших цветков помогают продолжить цветение и укрепляют луковицы.
Когда цветут разные группы лилий:
азиатские лилии — с июня до июля;
трубчатые лилии — в июле, иногда до начала августа;
восточные лилии — свод конца июля по август, а в прохладное лето преимущественно в августе;
гибридные сорта — цветут в течение июля и августа, а отдельные цветки могут храниться даже до сентября.
Что делать с лилиями после цветения
После завершения цветения важно правильно подготовить растения к следующему сезону.
В первую очередь нужно удалить увядшие цветки и сухие соцветия. Так растение не будет тратить силы на формирование семян, а направлять питательные вещества к луковице.
Пожелтевшие листья в нижней части стебля следует убрать, но зеленые листья и стебли срезать не следует, так как они продолжают работать и накапливать питательные вещества, необходимые для будущего цветения. Полив после завершения цветения постепенно сокращается.
После цветения лилии рекомендуют подкормить. Лучше всего подойдут осенние удобрения или составы с высоким содержанием фосфора и калия. Такие подкормки укрепляют луковицы, помогают им лучше перенести зиму и закладывают основу для обильного цветения в следующем году.
В начале осени можно пересаживать лилии, растущие на одном месте несколько лет и нуждающиеся в омоложении. Морозочувствительные сорта лучше выкопать, просушить и хранить до весны в сухом прохладном месте при температуре примерно 2–5 °C. Для хранения луковицы можно положить в ящик с немного влажным торфом или опилками.
Луковицы некоторых сортов лилий могут зимовать в земле — так они растут на одном месте в течение нескольких или даже десятка лет. Впрочем, им может понадобиться пересадка, особенно если кусты становятся чрезмерно густыми или если вы планируете их размножать.
Напомним, мы писали о том, чем обязательно подпитать гладиолусы в июле | Ведь их пышное и продолжительное цветение зависит не только от сорта, но и от правильного ухода в течение всего сезона.