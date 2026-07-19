Лук / © Credits

Реклама

Забытый на несколько недель пакет с луком часто преподносит хозяевам кухонный сюрприз в виде ярко-зеленых побегов. Эта распространенная ситуация обычно вызывает немало сомнений относительно безопасности продукта и его кулинарных свойств.

Можно ли употреблять в пищу лук, который уже пустил ростки, выясняло издание Martha Stewart.

Как появляются побеги на луке и безопасно ли его употреблять в пищу

Прорастание побегов лука — вполне естественный процесс. Он происходит, когда эти овощи подвергаются воздействию условий, способствующих новому росту, таких как свет, тепло и влага, что часто бывает при хранении на кухне.

Реклама

Забота об уменьшении количества отходов — это хорошо, но безопасность здоровья всегда на первом месте. По данным Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA), проросший лук можно спокойно употреблять в пищу, если на нем нет признаков гниения. Однако использовать его следует как можно скорее, пока овощ не утратил своих вкусовых качеств.

Лук

Преподаватель по безопасности продуктов Шеннон Стовер успокаивает: в отличие от картофеля, проросший лук не выделяет токсинов и не представляет опасности отравления. Впрочем, перед приготовлением её обязательно нужно тщательно промыть под холодной водой, чтобы смыть возможные патогены — на этом настаивает эксперт Кимберли Бейкер.

Она также добавляет, что зеленые побеги отнимают соки у луковицы, поэтому со временем её мякоть становится мягче и может немного горьковать. Если же признаков порчи нет, такой овощ абсолютно безопасен для всех, в том числе для маленьких детей, беременных женщин, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Можно ли есть зеленые ростки?

Эксперты отмечают, что зеленые ростки лука совершенно безопасны для употребления, однако их вкус часто бывает более насыщенным, острым, а иногда даже более горьким, чем у луковицы.

Реклама

Если вы предпочитаете более насыщенный вкус, измельчите росток и используйте его в таких блюдах, как чили или мясо для тако. Имейте в виду, что текстура у него более твердая и волокнистая, чем у остального лука.

Когда выбрасывать проросший лук

По словам специалистов, пока луковица остается твердой и на ней нет гнили или плесени, выбрасывать лук не нужно. Однако её следует выбросить, если на ней уже можно заметить тёмные или пушистые пятна, скользкую или слишком мягкую текстуру, влажные или промокающие слои, сильный неприятный запах, изменение цвета мякоти, видимое разложение или следы вредителей на вашей кухне.

Эксперты отмечают, что такие изменения свидетельствуют о порче и возможном размножении микробов, что делает лук опасным для употребления.

Отметим, что профессиональные повара советуют при жарке лука добавить в сковороду чайную ложку пищевой соды (или столовую для больших порций), чтобы полностью нейтрализовать едкий серный запах, который пронизывает весь дом. Этот недорогой трюк не только устраняет запах, но и делает лук более мягким и кремообразным, позволяя использовать его в качестве натурального загустителя, а добавление соли ускорит выделение сока и усилит эффект.

Реклама

Кроме того, ТСН.ua рассказывал, как и когда выкапывать лук в 2026 году, чтобы луковицы не гнили и хорошо хранились до нового урожая.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров